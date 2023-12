Vice Osimhen, non solo Raspadori e Simeone: colpo di mercato

Il Napoli potrebbe cercare un vice Osimhen sul mercato a gennaio, con il nigeriano che sarà via per alcune settimane. E si propone un nome illustre da sempre legato alla città

Victor Osimhen orienterà il mercato del Napoli. In caso di mancato accordo riguardo al prolungamento del contratto, il club potrebbe aprire ad una sua cessione. Ma il tutto avverrà nel corso della prossima estate, e comunque non è detto che il nigeriano non resti per un altro anno ancora.

Fino a giugno del 2024 comunque Osimhen continuerà a vestire la maglia azzurra e tutti i tifosi del Napoli si augurano che il giocatore possa replicare in ogni gara quanto di eccezionale fatto vedere contro il Cagliari. Il gol e l’assist messi a referto sono stati a dir poco eccezionali.

Purtroppo però Osimhen sarà assente almeno fino a tutta la seconda metà di gennaio, e la cosa era già nota. Questo vuol dire che l’attaccante, oltre a non prendere parte alle gare previste per quanto riguarda la Serie A, non potrà aggregarsi agli uomini di Walter Mazzarri neppure per quanto riguarda la Supercoppa Italiana che si giocherà in Arabia Saudita.

Sono potenzialmente due le partite previste nel torneo, con il Napoli che sfiderà la Fiorentina in semifinale per poi vedersela contro la vincente tra Inter e Lazio. Il tutto nel giro di quattro giorni, dal 18 al 22 gennaio prossimi. Perché Osimhen mancherà? Perché nello stesso periodo sarà già cominciata la Coppa d’Africa.

Il torneo inizia il 13 gennaio e finirà l’11 febbraio. Se la Nigeria di Osimhen ed il Camerun di Zambo Anguissa dovessero fare la più ampia strada possibile, ciò vuol dire che il Napoli verrebbe privato di entrambi per un mese. E se Mazzarri può comunque fare affidamento su Giacomo Raspadori e su Giovanni Simeone per l’attacco, viene dato per scontato invece un innesto a centrocampo.

ppure anche per quanto riguarda il reparto offensivo c’è qualcosa che potrebbe bollire in pentola. Un nome illustre si è infatti proposto al club di Aurelio De Laurentiis, ed è molto noto. Il giocatore che si candida per fare da vice-Osimhen fino a fine stagione è Mario Balotelli.

Osimhen via con la Nigeria, Balotelli si offre al Napoli

A ‘Tv Play’ il 33enne ex tra le altre di Milan, Inter e Manchester City si è proposto per potere fare le veci del bomber nigeriano. Attualmente Balotelli milita in Turchia all’Adana Demirspor, compagine nella quale è ritornato dopo una non positiva esperienza con gli svizzeri del Sion.

“Qualche gol posso ancora farglielo”, ha dichiarato l’attaccante nato a Palermo e cresciuto a Brescia. Che a Napoli è sempre stato molto legato anche in virtù della relazione avuta in passato con Raffaella Fico, showgirl di Cercola. A Napoli vive anche Pia, la figlia che i due hanno avuto, e pur non stando più insieme i due sono rimasti in ottimi rapporti.

Balotelli è legato all’Adana Demirspor da un contratto fino al 30 giugno 2024 con però opzione di prolungamento per un altro anno.

Costo del cartellino ed ingaggio dovrebbero comportare una spesa alquanto contenuta, con il giocatore che potrebbe accontentarsi di meno dei 3 milioni a stagione che dovrebbe attualmente percepire in Turchia al momento.