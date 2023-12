Conte pronto al ritorno in Serie A: Juventus beffata, la destinazione

Antonio Conte è pronto a tornare ad allenare in Serie A, ma non alla Juventus, come invece si è tanto scritto e detto nel corso delle ultime settimane. Il nome del salentino è stato infatti accostato con insistenza alla panchina della Vecchia Signora, che anche nella prossima stagione altro non rappresenterà che il passato dell’italiano, e quindi non l’eventuale presente e neanche il futuro.

Stando alle ultime notizie, però, Antonio Conte comunque tornerà in Italia, scegliendo come meta una destinazione che potremmo definire a sorpresa ma che alla fine non lo è del tutto, considerato che al programma ‘Belve’ lo stesso ex Tottenham aprì alla possibilità di allenare un domani questo club, ricco di storia e passione.

Conte torna in Serie A, ma non alla Juventus: la destinazione

Essendo comunque un profilo di un certo spessore, fra l’altro libero, Conte sarebbe inevitabilmente finito nel mirino di tantissimi club, ma come anticipato il suo futuro è in Italia, come confermato indirettamente da lui stesso nell’interessante intervista rilasciata nel mese di ottobre. In quell’occasione l’italiano svelò alcuni aneddoti e retroscena, facendo anche il nome di una squadra per la quale avrebbe piacere un domani di lavorare, desiderio che a quanto pare presto potrebbe essere avverato.

Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, nonostante quanto successo in occasione del post Rudi Garcia, il Napoli avrebbe intenzione di fare un nuovo tentativo per Antonio Conte in vista della prossima stagione. Il salentino sembrerebbe essere il preferito di De Laurentiis per sostituire in panchina Walter Mazzarri, che come da accordi saluterà gli azzurri a fine campionato.

Conte il nome in cima alla lista: le alternative in casa Napoli

Come anticipato Antonio Conte sarebbe il nome in cima alla lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis, ma sull’allenatore ci sarebbe un’agguerrita concorrenza che avrebbe costretto il presidente del Napoli a valutare delle valide alternative sulle quali eventualmente puntare. I nomi sono sempre i soliti, ma è inevitabile considerato gli ottimi lavori che stanno facendo questi profili alle guide delle rispettive squadra.

Stiamo ovviamente parlando di Vincenzo Italiano, Raffaele Palladino, Francesco Farioli e Thiago Motta, con quest’ultimo che avrebbe scavalcato un pò tutti nelle gerarchie considerata anche la sua imminente scadenza di contratto col Bologna.

Napoli: folta la concorrenza in Serie A per Conte

Il Napoli non è l’unica squadra di Serie A che sogna di avere Antonio Conte in panchina. Oltre alla Juventus, che è giusto inserire a prescindere in questa cista, ci sarebbero anche Roma e Milan, entrambe alla ricerca di un allenatore che possa dare nuovi stimoli ai rispettivi ambienti stanchi di chi è attualmente seduto in panchina. Staremo a vedere alla fine chi avrà la meglio.