Dalla Roma al Napoli: via libera a gennaio

Prima indicato come possibile acquisto della Roma, poi del Napoli: l’olandese potrebbe essere veramente molto conveniente, ecco tutti i dettagli

Un nome nel calciomercato di gennaio è stato accostato al Napoli, e si tratta di un elemento avvicinato pure alla Roma durante le scorse settimane. Questo calciatore milita attualmente nelle fila del Chelsea dove però sta faticando enormemente a trovare spazio.

A 21 anni potrebbe essere giunto il momento di salutare i Blues e di andare altrove per potere ottenere maggiore fiducia e non sprecare gli anni migliori della carriera restando sistematicamente in panchina. Ne va anche del suo futuro in Nazionale.

Il giocatore che secondo alcuni organi di stampa inglesi si troverebbe nei radar sia del Napoli che della Roma è Ian Maatsen, laterale mancino olandese.

Maatsen sa destreggiarsi in maniera indifferente tanto come terzino che come esterno di centrocampo. Oppure come ala offensiva sulla fascia sinistra.

Ce ne sono poche di pedine così duttili in giro. Questo e la sua giovane età fanno di Ian Maatsen un calciatore dotato di ottime prospettive di crescita. Rispetto a tanti suoi coetanei poi il cursore orange è già dotato anche di una ottima esperienza internazionale.

Napoli e Roma, che concorrenza per Maatsen

Al Chelsea l’olandese è chiuso da Levi Colwill, che è il titolare indiscusso nella posizione di terzino sinistro, e fino a qualche giorno fa anche dallo spagnolo Marc Cucurella, che però ora si è infortunato e dovrebbe restare fuori causa fino a febbraio inoltrato.

Questo infortunio dell’ultima ora potrebbe fare si che Maatsen resti a Londra, anche se la prospettiva di provare una nuova esperienza potrebbe comunque portarlo a cambiare maglia già nel corso del calciomercato invernale che si aprirà ad inizio 2024.

Più che al Napoli in realtà Maatsen servirebbe alla Roma, anche se gli azzurri hanno un Mario Rui ormai in là con gli anni (a maggio il portoghese compirà 33 anni) e Mathias Olivera che è attualmente fuori causa per una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. L’uruguaiano tornerà tra gennaio e febbraio.

Garantirsi un prospetto di giovane età ma già esperto come Maatsen potrebbe convenire non poco agli azzurri in ottica futura.

Tra l’altro quest’ultimo ha capito che il Chelsea non è intenzionato a puntare su di lui e per poterlo vendere guadagnandoci bene non resta che il trasferimento nel mercato di inizio 2024, per non arrivare ad una svalutazione ed allo svincolo a giugno del 2025.

Lui stesso non ha voluto prolungare con i londinesi. Va anche detto che ci sarebbe non poca concorrenza per il terzino dei Paesi Bassi, che sembra piacere anche a West Ham, Manchester United e Borussia Dortmund. La cifra consona per poterlo portare via da Londra potrebbe coincidere anche con una decina di milioni di euro.