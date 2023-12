Diletta Leotta da urlo: look casual e gambe da infarto

Diletta Leotta stupisce anche in prossimità delle feste natalizie, la conduttrice di Dazn mostra gambe da urlo per i fan

La forma fisica di Diletta Leotta è al top, la presentatrice ha una linea sinuosa dopo la gravidanza e sui social mostra con orgoglio le sue curve.

Il ritorno in scena di Diletta Leotta, dopo la gravidanza, era atteso e non ha deluso di certo le attese, la presentatrice di Dazn ha saputo ritrovare una forma fisica eccellente.

Lo slancio è mostrato spesso nei weekend sui campi di Serie A ma anche sui social, la Leotta sorprende spesso i suoi fan con foto che lasciano a bocca aperta.

L’occasione utile per stupire nuovamente è arrivata nelle scorse ore, Diletta ha mostrato le sue gambe con disinvoltura negli scatti realizzati con Federica Pellegrini. Il confronto tra giovani mamme è stato postato sui social per la gioia dei followers.

Diletta in gamba, forma fisica al top

La conduttrice di Dazn ha stupito tutti, ha smaltito i chili presi dopo la gravidanza e mostra le sue qualità fisiche. Non si nasconde e rilancia la sfida alle altre influencer, le feste natalizie possono averla come protagonista: le gambe di Diletta Leotta sono in mostra e i fan apprezzano ben volentieri.

La posa sexy della Leotta non passa inosservata, è seduta in poltrona ma mostra con decisione le sue gambe a dimostrazione anche di una ritrovata forma fisica. Lo scatto è già virale, Diletta Leotta sta tornando così in posizione trend topic.

L’occasione giusta per mostrarsi in forma fuori dai campi da calcio è arrivata in un confronto podcast con l’ex campionessa olimpica Federica Pellegrini. La conversazione, registrata in un podcast, ha attraversato i campi dello sport e anche quelli intimi, sono emersi molti aspetti della reciproca vita privata.

Diletta Leotta ha avuto qualche mese fa una figlia dal calciatore Loris Karius del Newcastle, Federica Pellegrini è in procinto di diventare mamma, aspetta una bambina dal suo compagno Matteo Giunta. Un momento di felicità da condividere, il pancione della Pellegrini è in bella mostra nel confronto fra le due protagoniste del web.

La coppia Leotta-Pellegrini potrebbe anche non fermarsi qui. Le due protagoniste sarebbero anche pronte per una futura collaborazione lavorativa, l’ex campionessa olimpica è sempre rimasta attratta dalle luci dello spettacolo. La grande passione per lo sport lega entrambe, una trasmissione in futuro da condurre insieme sarebbe l’ideale anche per i fan.