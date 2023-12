Inter, ormai è fatta per Zielinski: Napoli beffato

Zielinski potrebbe passare all’Inter, lasciando il Napoli a costo zero. Ecco cosa sta succedendo in queste ore

Il Napoli è una delle più grandi delusioni della stagione di Serie A 2023/24. Dopo aver dominato l’ultimo campionato, totalizzando 90 punti e arrivando ad avere anche venti lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici, quest’anno gli azzurri stanno deludendo e non stanno confermando le aspettative.

Sono stati commessi tanti errori in estate, soprattutto da parte della società. L’idea di non tenere Giuntoli e Spalletti, nonostante volessero andare via, è stata sbagliata, ma l’errore peggiore è stato quello di non sostituirli in maniera adeguata.

Tutto ciò che è accaduto in fase di mercato è soltanto la conseguenza di scelte sbagliate, le quali hanno avuto ripercussioni su una squadra che sembra indebolita e appagata.

Anche Piotr Zielinski non sta ripetendo le ottime prestazioni viste nel corso della stagione che ha portato allo storico scudetto del Napoli. Il centrocampista polacco non ha ancora rinnovato il contratto e sembra che il suo futuro sia lontano dalla città partenopea.

Il contratto di Zielinski scadrà il prossimo 30 giugno e il centrocampista della Nazionale polacca potrà firmare con qualsiasi club già il 1° febbraio.

La possibilità che lasci il Napoli a parametro zero è molto elevata, anche perché il club di De Laurentiis non ha ancora rinnovato il suo contratto e la trattativa sembra abbastanza rallentata ormai. Nonostante le rassicurazioni pubbliche dei dirigenti, Zielinski potrebbe lasciare il Napoli tra qualche mese.

Piotr Zielinski all’Inter, manca poco ormai

L’interesse dell’Inter è ormai palese e sembra che i nerazzurri siano disposti a mettere sul piatto circa 40 milioni di euro lordi in cinque anni per portare a casa la mezzala azzurra.

Il Napoli deve sbrigarsi se non vuole perdere Zielinski a parametro zero, sarebbe un addio molto grave perché parliamo del calciatore in rosa con più presenze con il club partenopeo. Nonostante sia stato spesso discontinuo, Piotr è uno dei calciatori più amati dai tifosi e sarebbe un peccato vederlo con la maglia dell’Inter in futuro.

L’interesse dell’Inter per il centrocampista polacco non è legato alla possibile partenza di Mkhitaryan. Il calciatore armeno ha diverse proposte dall’Arabia Saudita ma ha scelto di rimanere a Milano. A breve è atteso il rinnovo fino al 2025 con opzione per un’altra stagione.

Zielinski si avvicina così all’Inter, anche se rumors di mercato sostengono di fare attenzione ancora alla Juventus di Giuntoli, dirigente del polacco fino a qualche mese fa.