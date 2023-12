Mazzarri fuori e Allegri al Napoli: scelta fatta

In vista della prossima stagione, stuzzica l’idea di un clamoroso approdo di Max Allegri sulla panchina dei partenopei

Momento difficile, complicato, anzi terribile, per il Napoli di Walter Mazzarri. Proprio quando, terminato il ciclo terribile di impegni con le big – che aveva prodotto solo tre punti in tre gare – si pensava di poter ripartire con una serie di risultati che avrebbero accresciuto la fiducia del gruppo, ecco arrivare l’incredibile batosta col Frosinone.



Tecnicamente, trattandosi di un match di Coppa Italia, la sonora sconfitta non pregiudica la possibilità di risalire posizioni in campionato, garantendosi un quarto posto magari senza troppi affanni. Inutile negare però che un’eliminazione così clamorosa, con 4 gol al passivo da una neopromossa e soprattutto tra le mura amiche del ‘Maradona’, abbia lasciato dei segni profondi. Non solo nel presente.

Nonostante Walter Mazzarri abbia firmato col Napoli solo fino al giugno del 2024, nessuno aveva chiuso totalmente alla possibilità che, in caso di risultati eccezionali, il toscano potesse restare per una o più stagioni ancora.

Il risultato contro l’undici di Eusebio Di Francesco, in una competizione che poteva rappresentare la via meno difficile per incamerare un trofeo in una stagione complicatissima, rischia di aver già messo una pietra tombale sul futuro del 62enne di San Vincenzo.

Sarebbero dunque partite – anzi, tecnicamente proseguite – le consultazioni per il nuovo allenatore del Napoli nella prossima stagione. Nel dubbio se tutti i big resteranno o meno – molto dipenderà dal progetto che partorirà De Laurentiis – va trovato un tecnico di spessore, in grado di valorizzare l’ottima rosa a disposizione e consentire agli azzurri di lottare per grandi traguardi.

Futuro Napoli, Allegri il preferito dai tifosi

Il sito Calciomercato.it ha lanciato un sondaggio sul proprio canale Telegram chiedendo di indicare il candidato preferito per la panchina del Napoli nella prossima stagione. Il risultato è stato quanto meno sorprendente.

Massimiliano Allegri, il tecnico della Juve legato al club piemontese da un contratto fino a giugno 2025, ha raccolto il 35% dei voti complessivi, davanti a Vincenzo Italiano col 29% delle preferenze, Thiago Motta con il 23% e Farioli, l’emergente allenatore del Nizza, col 13%.

La pista Allegri, per quanto sorprendente, non sembra affatto impossibile da percorrere. Lo stesso tecnico livornese potrebbe decidere di andar via dalla Juve con un anno di anticipo, considerando anche le difficoltà economiche del club di fare un mercato all’altezza delle sue aspettative.

Diversi dirigenti azzurri, nonché lo stesso De Laurentiis, stimano l’allenatore dei bianconeri: un ipotetico dialogo tra le parti, da iniziare a stagione in corso, non sarebbe dunque affatto da escludere.

