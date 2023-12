Meret addio: il Napoli prepara il super colpo per giugno

Alex Meret è in scadenza di contratto col Napoli e potrebbe cambiare aria a fine stagione: il club azzurro ha già scelto il suo sostituto

La figuraccia in Coppa Italia andrà immediatamente archiviata. La cura Walter Mazzarri, per il momento, non sta funzionando alla grande, visto che il Napoli continua a rendersi protagonista in negativo di un percorso fin troppo altalenante. Il che è abbastanza preoccupante, visto che gli azzurri rischiano seriamente di non centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Sarebbe senza dubbio un fallimento di proporzioni gigantesche per i campioni d’Italia in carica, da evitare assolutamente. Perciò, non è affatto da escludere che la società partenopea regali a Mazzarri un rinforzo di spessore durante la sessione del calciomercato di gennaio. Parallelamente, la dirigenza capitanata dal direttore sportivo Mauro Meluso deve occuparsi anche di una questione spinosa, ossia il rinnovo di Alex Meret.

Quest’ultimo, come noto, presenta un contratto in scadenza il 30 giugno del 2024 e non è detto che le parti in causa riusciranno a trovare un’intesa che consenta di giungere alla fumata bianca. Anche perché da qualche tempo nell’ex Udinese è aumentato il desiderio di misurare le proprie abilità in altri contesti. Ricordiamo, però, che il Napoli vanta un’opzione unilaterale per il prolungamento dell’accordo fino al 2025.

La probabilità che il classe ’97 abbandoni la nave partenopea, anche dopo il rinnovo, non è bassa dunque, di conseguenza il patron Aurelio De Laurentiis si sta già guardando attorno alla ricerca di papabili sostituti.

E c’è un profilo in particolare che stuzzica non poco la fantasia degli azzurri, rimanendo in Italia. Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Marco Carnesecchi, portiere di proprietà dell’Atalanta. Abbiamo a che fare con un classe 2000, il quale ha compiuto 23 anni lo scorso 1° luglio.

Calciomercato, Meret via dal Napoli: De Laurentiis pensa a Carnesecchi

L’eventuale acquisto di Carnesecchi potrebbe rivelarsi un ottimo investimento sia per il presente che in ottica futura. Nelle fila della ‘Dea’ l’ex Cremonese non riesce un ritagliarsi uno spazio importante, poiché per mister Gian Piero Gasperini il suo titolare in porta è Juan Musso.

Ragion per cui il talento di Rimini, accostato anche alla Juventus nel recente passato, non disdegnerebbe l’ipotesi di un trasferimento altrove. Il termine del suo accordo scritto è previsto per il 30 giugno del 2026 e la valutazione del cartellino si attesta intorno ai 20-25 milioni di euro.

Trattare con l’Atalanta, però, non è mai una passeggiata, perché è un club più che sano dal punto di vista economico-finanziario e non ha tanto bisogno di vendere. Ad ogni modo, il Napoli potrebbe convincersi comunque a mettere in atto un tentativo concreto. Pista da monitorare.