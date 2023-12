Napoli, Zanoli porta il vice Kvara: che affare di De Laurentiis

Dopo la bruttissima sconfitta rimediata martedì sera al Maradona in Coppa Italia contro il Frosinone, in casa Napoli bisogna registrare delle importanti novità di calciomercato

Dopo le due vittorie rimediate in Champions League contro il Braga ed in campionato contro il Cagliari dell’ex Claudio Ranieri, il Napoli è tornato a perdere allo Stadio Diego Armando Maradona. Martedì sera, infatti, gli uomini di Walter Mazzarri sono stati travolti nell’ottavo di Coppa Italia per 0-4 dal Frosinone.

Come al solito il Napoli ha disputato una buona prima frazione di gara, vedi l’occasione capitata a Lindstrom ed il palo di Giacomo Raspadori, ma poi è scomparso nella ripresa. Dopo il secondo legno della serata, questa volta colpito da Mario Rui, gli azzurri si sono sciolti come se fossero neve al sole.

Il Frosinone, di fatto, ha passeggiato su quello che resta del Napoli campione d’Italia. Al termine di questo cocente ko, infatti, i tifosi presenti allo Stadio Diego Armando Maradona hanno fischiato per la prima volta in questa stagione la propria squadra del cuore. Gli azzurri, infatti, sono in profonda crisi, anche se bisogna registrare una buona notizia di calciomercato sia per De Laurentiis che per gli stessi sostenitori partenopei.

Napoli, Zanoli al Genoa potrebbe aprire le porte a Gudmundsson

Secondo varie indiscrezioni, infatti, Alessandro Zanoli potrebbe essere la chiave del Napoli per arrivare ad Albert Gudmundsson del Genoa di Alberto Gilardino. Il laterale è molto seguito dai rossoblù. Aurelio De Laurentiis, quindi, potrebbe arrivare al calciatore islandese cedendo proprio a titolo definitivo l’ex Carpi.

Il Napoli, infatti, ha individuato in Albert Gudmundsson come possibile alternativa dei due attaccanti esterni titolari, ovvero Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano. L’islandese, di fatto, sarebbe considerato un titolare aggiunto, considerando che sarebbe la prima alternativa di due calciatori chiave per la squadra azzurra guidata da Walter Mazzarri.

Tuttavia, in attesa di ulteriori aggiornamenti su un possibile arrivo in azzurro del genoano Gudmundsson, il Napoli deve assolutamente riprendersi in campionato.

Sabato prossimo, infatti, il team partenopeo sarà di scena allo Stadio Olimpico per il big match in ottica Champions contro la Roma allenata da Josè Mourinho. Gli azzurri, adesso quinti in classifica ad un punto dal Bologna quarto, non possono assolutamente steccare la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione per club.