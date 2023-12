Natale incandescente: Elisabetta Gregoraci super

Eleonora Gregoraci non si risparmia per Natale, la conduttrice calabrese si mostra raggiante in prossimità delle feste

I fan seguono sempre Elisabetta Gregoraci con grande attenzione, la presentatrice ormai domina la scena anche sul web con foto che entrano nel cuore.

Le feste natalizie in arrivo stanno scatenando un po’ tutte le regine del web che si stanno sfidando in questi giorni. Le influencer vogliono mettersi in mostra e il numero dei followers aumenta con scatti davvero unici.

Elisabetta Gregoraci è in una forma raggiante, la conduttrice calabrese mostra anche a fine anno una vitalità molto apprezzata dalla ricca platea che la segue sui social.

Le ultime foto non lasciano dubbi sulla sua capacità di restare protagonista, conquista il pubblico sotto l’albero. Un buon auspicio mostrato per magari rivederla anche in tv nel 2024.

Elisabetta, che emozioni sotto l’albero

La presentatrice potrebbe concedersi qualche giorno di relax in giro per il mondo. Sceglierà qualche luogo esotico ma nel frattempo dà spazio alla sua bellezza: è sexy sotto l’albero, raggiante nel pubblicizzare un marchio per le feste.

si mostra sorridente e anticipa i buoni propositi festivi, la foto caricata sul suo profilo è già diventata virale e conferma l’affetto del pubblico verso una delle conduttrici che si era messa in mostra la scorsa estate.

La Gregoraci era stata protagonista in campo musicale con la conduzione dei concerti in piazza, ora invece resta concentrata sulle sue attività sul web. I suoi profili social sono seguiti dal pubblico femminile che vedono in lei un punto di riferimento importante per stile e portamento, i consigli per gli acquisti sono apprezzati.

L’ex moglie di Flavio Briatore ha anche una fetta di fan che la ammira decisamente per la sua bellezza e in tanti non si perdono un suo scatto. I numeri social sono decisamente in ascesa, ha raggiunto i due milioni di followers su Instagram e questi dati la rendono ora una influencer determinante nel panorama web.

L’attesa del pubblico è riversata sul rivederla prossimamente in televisione, qualche progetto futuro in Rai potrebbe rilanciarla. Elisabette Gregoraci ha sempre mostrato verve e spigliatezza, la presenza fisica non le manca di certo: la sana alimentazione mediterranea e un costante allenamento la mantengono sempre in forma, anche nel periodo delle feste natalizie. Adesso non resta che attendere il suo prossimo post. Da urlo…