“Non vuole andarci”, Osimhen ha detto no

Victor Osimhen ha già fatto sapere che quella destinazione non gli è per niente gradita: salta il possibile colpo

Prima il gol contro il Braga che ha blindato la qualificazione agli ottavi di Champions (il sorteggio ha detto Barcellona, ndr), poi la rete contro il Cagliari sempre al Maradona che ha contribuito pesantemente al ritorno al successo del Napoli anche in campionato. Mazzarri può contare nuovamente su Victor Osimhen e questa è senza dubbio una splendida notizia non solo per l’allenatore toscano, ma per tutto l’ambiente partenopeo.

Il bomber nigeriano è mancato diverse settimane a causa di un infortunio al bicipite femorale della coscia destra. Senza di lui il Napoli ha faticato parecchio ma ora l’ex Lille è tornato al centro dell’attacco azzurro.

L’auspicio di tutti i tifosi napoletani è che Osimhen possa guidare ancora molto a lungo il reparto avanzato, anche se le voci di mercato non lasciano dormire sonni tranquilli.

Il centravanti del Napoli è senza dubbio uno degli attaccanti più richiesti in tutta Europa e alcuni dei principali club del Vecchio Continente sono disposti a sborsare cifre folli per strapparlo a De Laurentiis.

Tra questi c’è sicuramente il Manchester City, che sta pensando di tornare sul mercato a gennaio se l’infortunio al piede capitato a Erling Haaland dovesse rivelarsi più grave del previsto.

Osimhen dice no, si ribalta tutto: cosa farà il Napoli

Il bomber norvegese non è sceso in campo negli ultimi match dei Citizens e i risultati non hanno affatto sorriso a Guardiola, scivolati a 5 punti dall’Arsenal capolista. Ecco perché nei pensieri dei campioni d’Inghilterra e d’Europa comincia a farsi largo l’idea di prendere un altro attaccante a gennaio: il primo obiettivo sembra essere proprio Victor Osimhen, ma la trattativa pare quasi impossibile per più motivi.

Prima di tutto bisogna tenere conto del fatto che Victor Osimhen è un giocatore che non può essere lasciato in panchina. Il nigeriano non sembra molto attratto dall’ipotesi Manchester City proprio perché rischierebbe di dover lasciare troppo spesso il posto a Haaland non appena il norvegese smaltirà questo fastidioso infortunio.

In più il costo del cartellino del nigeriano è talmente elevato da rendere molto difficile un trasferimento nella finestra di mercato invernale.

La scorsa estate De Laurentiis aveva fatto chiaramente capire che le pretendenti avrebbero dovuto tirare fuori una somma intorno ai 200 milioni di euro per Osimhen (che ha un contratto in scadenza nel 2025, ndr): oggi forse la cifra necessaria è un po’ più bassa, ma si tratta comunque di una richiesta ‘monstre’.

Molto probabilmente Napoli e Manchester City potranno riparlarne in estate, specialmente se il Real Madrid deciderà davvero di affondare il colpo per Erling Haaland.