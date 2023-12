Pazzesco Icardi, affare a gennaio: destinazione clamorosa

Occhio al futuro di Mauro Icardi, l’attaccante torna in auge sul calciomercato: a gennaio potrebbe trasferirsi a sorpresa

Come nella scorsa annata, anche in questa stagione Mauro Icardi, con la maglia del Galatasaray sta trovando un ruolo da protagonista e un rendimento di altissimo profilo. Dopo i 23 gol di un anno fa, per il 2023/24 siamo già a 17 reti in tutte le competizioni e la possibilità di incrementare ulteriormente un bottino di tutto rispetto.

Il 30enne argentino si conferma uno degli attaccanti migliori in circolazione, con un fiuto del gol speciale e numeri importanti. La seconda parte della sua esperienza al Psg era stata fortemente negativa e il timore era che il giocatore, tra problemi fisici, ostracismo tecnico e le vicende della sua vita privata si fosse un po’ perso. Ma c’è invece ancora molto da dare, per lui, e da ricevere nel mondo del calcio.

Il Galatasaray non ce l’ha fatta, purtroppo, a qualificarsi per gli ottavi di finale di Champions League. Ma la squadra turca ha ottenuto almeno il pass per l’Europa League, dove potrà provare a rifarsi, a partire dal doppio confronto nel playoff di febbraio contro lo Sparta Praga. A quel punto, però, la compagine giallorossa potrebbe dover fare a meno di Icardi, nel passato obiettivo del Napoli e i cui numeri hanno inevitabilmente risvegliato gli appetiti di società importanti sul mercato. Il mese di gennaio propone per lui già diversi rumours e un possibile trasferimento davvero inatteso.

Icardi in Premier League, trasferimento shock: chi vuole il centravanti argentino

Da tempo si parla di un suo possibile ritorno in Italia, prima o poi, visto che sia lui che sua moglie Wanda Nara dalle nostre parti si sono trovati molto bene. Niente Serie A, però, e la Premier League a metterlo nel mirino. In particolare, proprio una sua recente avversaria.

Icardi, dopo aver colpito il Manchester United ad Old Trafford nella vittoria per 3-2 ad ottobre del Galatasaray in Champions, potrebbe unirsi proprio ai ‘Red Devils’ nel mercato invernale. La squadra di Ten Hag ha notevoli difficoltà offensive e, secondo ‘Footballtransfers.com’, potrebbe chiedere l’attaccante in prestito ai turchi, per avere a disposizione una alternativa di esperienza e rendimento affidabile. Non si tratta però delle sole voci di mercato su Icardi: dalla Spagna, tornano a farsi sentire quelle che vorrebbe interessato anche il Real Madrid.