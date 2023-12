Samardzic erede di Elmas: decisione presa

Il Napoli punta il tedesco dell’Udinese per sostituire il macedone, vicino al trasferimento in Germania

La batosta storica del Frosinone ai danni del Napoli ha fatto esplodere da una parte la rabbia dei tifosi, che mai si sarebbero aspettati una serata di questo tipo, dall’altra riacceso il discorso calciomercato, in una squadra che necessita di cambiamenti. O comunque di calciatori nuovi in una serie di reparti delicati.

Le quattro reti subite dai partenopei hanno messo a nudo un problema evidente, vale a dire un centrocampo poco fluido e che è troppo dipendente dal talento di Stanislav Lobotka: Diego Demme, per quanto si sia impegnato in campo, ha mostrato cose buone alternate ad altre meno buone, alla pari di Gianluca Gaetano, non a caso uno degli indiziati a lasciare il ‘Maradona’ per trovare maggiore minutaggio altrove.

Ecco allora che si aprono gli scenari di mercato con protagonista Lazar Samardic, il cui nome continua a piacere agli azzurri nonostante il tedesco sia in cima alla lista della Juventus dell’ex ds Giuntoli.

Altra situazione da monitorare, quella relativa al futuro di Eljif Elmas, il cui contratto in scadenza nel 2025 lo ha fatto diventare preda di molti top club. Tra questi c’è il Lipsia, che avrebbe bisogno di ritocchi a centrocampo in vista dell’addio imminente di Forsberg: la società accoglierebbe di buon grado il macedone, che non sta avendo quella continuità sperata a inizio stagione.

Napoli: si insiste per Samardzic, con Elmas sarà addio?

Il Lipsia ha pronti venti milioni di euro più cinque di bonus e ha già trovato un accordo con l’ex Fenerbahçe per un contratto fino al 2027. La tavola insomma è apparecchiata, bisognerà soltanto trovare un accordo col club di De Laurentiis e l’affare non dovrebbe incontrare troppi ostacoli per realizzarsi.

Il denaro incassato dalla cessione di Elmas potrebbe essere usato per convincere una volta per tutte l’Udinese, che ha ormai in casa uno scontento a tutti gli effetti come Samardzic. Serbo destinato a salutare il Friuli, ma dopo l’esperienza in estate quando fu a un passo dall’Inter, ora vuole valutare bene ogni pista.

La Juventus continua a osservarlo, alla pari del Napoli: le due società molto probabilmente ingaggeranno un duello di mercato fino all’ultimo milione per convincere il classe 2002 che comunque, perlomeno ad oggi, l’Udinese non è intenzionata a cedere (c’è una salvezza da conquistare…) nella sessione invernale.