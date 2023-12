Napoli: Mazzarri accontentato, Meluso prende il campione del mondo

Il Napoli sta lavorando per rinforzare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri ed ora Meluso sembra essere pronto a prendere il campione del mondo.

Il Napoli è al lavoro per consentire a Mazzarri di avere una rosa molto importante per la seconda parte di stagione. Sono diversi i nomi accostati ai partenopei e non possiamo escludere delle novità in davvero poco tempo.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, in questo calciomercato invernale il Napoli è al lavoro per prendere il campione del mondo. Per questo motivo non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro su questa trattativa.

Calciomercato Napoli: arriva il campione del mondo, i dettagli

Il Napoli è al lavoro per cercare di dare a Mazzarri una rosa molto importante. Di certo le uscite saranno diverse e per questo motivo anche le entrate dovranno essere di conseguenza. Naturalmente la strada è ancora lunga e per questo motivo non ci resa che attendere le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro anche sui movimenti che il Napoli potrebbe fare in entrata.

Stando alle ultime indiscrezioni, la partenza di Elmas porta il Napoli a dover intervenire sul calciomercato in quel ruolo e il nome che ritorna in auge è quello di Lo Celso. L’argentino già in estate era stato accostato agli azzurri senza, però, essere riusciti ad arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Naturalmente bisognerà anche capire la volontà del Tottenham di privarsi del giocatore. Si tratta di una opzione comunque da tenere in considerazione.

Lo Celso rappresenta una carta molto importante per il Napoli e per questo motivo non possiamo escludere un tentativo già nei prossimi giorni. Si tratta di una opzione da prendere in considerazione nel calciomercato invernale vista la volontà del diretto interessato di magari giocare con maggiore continuità dopo un periodo non facile.

Mercato Napoli: Lo Celso resta nel mirino

Il Napoli pensa a Lo Celso in questo calciomercato soprattutto dopo la partenza di Elmas. Di certo si tratta di un nome che piace molto e da tempo ai partenopei e non possiamo escludere un tentativo per sognare in grande in questa seconda parte della stagione.