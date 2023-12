Napoli, via Elmas e Zielinski: il colpo a centrocampo a gennaio

Il Napoli continua a lavorare sul fronte calciomercato: dopo le immediate cessioni di Elmas e Zielinski, ecco il nuovo affare a centrocampo

Il presidente De Laurentiis ha rivelato che il regalo di Natale potrebbe arrivare dal rinnovo contrattuale di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano prolungherà il suo legame con gli azzurri per continuare a sognare in grande, ma il Napoli vorrebbe chiudere nuovi rinforzi a gennaio.

La dirigenza partenopea è rivolta al fronte calciomercato per regalare nuovi innesti di qualità a centrocampo. Walter Mazzarri ha potuto toccare con mano i problemi della rosa attuale del Napoli con tanti giocatori che sarebbero sul punto di partire. Elmas sarebbe già in Germania come svelato da Sky Sport per svolgere le visite mediche con il Lipsia, mentre Piotr Zielinski potrebbe subito salutare gli azzurri dopo stagioni esaltanti con la maglia del Napoli. Ecco il nuovo possibile affare a gennaio per incrementare il tasso tecnico, il profilo adatto a Mazzarri.

Napoli, affare a gennaio: Mazzarri ha il suo centrocampista

Il Napoli vuole puntare sempre in alto risalendo velocemente la china a partire dalla super sfida dell’Olimpico contro la Roma. Gli azzurri proveranno a chiudere nuovi innesti di spessore per vivere da protagonisti una seconda parte di stagione ricca di impegni.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Napoli vorrebbe chiudere subito il centrocampista del Siviglia, Boubakary Soumarè, che resta il primo profilo nella zona mediana. Di proprietà del Leicester, il giocatore francese classe 1999 è pronto a volare in Serie A dopo che è stato vicinissimo già in passato al suo trasferimento in Italia. Un profilo davvero interessante per avere un’alternativa in più nella zona centrale di campo: Walter Mazzarri vuole risalire velocemente in classifica e ha bisogno di rinforzi dopo l’addio imminente di Elmas.