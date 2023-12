Dalla Serie B al Napoli, si chiude per gennaio

Un azzurro sarebbe scontento del pochissimo spazio sin qui ottenuto. In caso di cessione a gennaio il Napoli dovrà sostituirlo e c’è un nome dal grande avvenire

Il Napoli a gennaio farà molto probabilmente qualcosa in sede di calciomercato. La società azzurra starebbe studiando ad un paio di innesti per aggiustare qualche situazione che mostra delle crepe, in relazione all’organico a disposizione di Walter Mazzarri.

Ad esempio si sa che André-Frank Zambo Anguissa non sarà a disposizione per la seconda parte di gennaio e potenzialmente anche per le prime due settimane di febbraio, qualora il suo Camerun dovesse arrivare fino in fondo approdando in finale di Coppa d’Africa. Ciò farà saltare ad Anguissa la Supercoppa Italiana.

E per non restare scoperti a centrocampo ci sarà bisogno di mettere sotto contratto un elemento per il reparto nevralgico del campo. Inoltre le sirene del Red Bull Lipsia starebbero tentando Eljif Elmas con una ottima offerta per il Napoli sempre per gennaio.

Ma il centrocampo non sarà l’unica zona bisognosa di essere rinforzata. C’è infatti da valutare pure la posizione di un singolo, che potrebbe chiedere di andare via a causa dello scarso minutaggio sin qui ottenuto.

Si tratta di Alessandro Zanoli, che fino a questo punto si è dovuto accontentare di qualche scampolo di partita. Il 23enne terzino destro gode della stima del club ma avere avanti uno come capitan Di Lorenzo vuol dire restare sistematicamente in panchina.

Zanoli ha giocato da titolare nel disastroso match degli ottavi di finale che il Napoli ha perso malamente contro il Frosinone, mostrando di essere volitivo e determinato ma anche fin troppo impreciso.

Colpa sia del fatto che non gioca praticamente mai e sia perché ha dovuto sovrapporsi con Lindstrøm, con il quale non è mai stato impiegato insieme. Esattamente come avvenuto un anno fa, Zanoli punterebbe ad un prestito in Serie A per potere giocare con continuità.

Ma a 23 anni è giunto anche il momento di credere di più sul ragazzo, per cui andranno fatte delle opportune valutazioni la prossima estate. Se poi il giovane laterale emiliano dovesse andare via il sostituto potrebbe essere l’esperto Davide Faraoni, 32enne capitano del Verona, anche se nelle ultime ore ha preso davvero corpo la pista Mazzocchi.

Katseris per sostituire Zanoli

C’è però anche una opportunità più improntata sul lungo periodo e che vedrebbe in Panos Katseris del Catanzaro un elemento che potrebbe fare al caso del Napoli a gennaio. Ventidue anni, Katseris è di nazionalità greca e su di lui ci sarebbero anche altri club di Serie A.

Katseris gioca come terzino destro ma può fare il laterale a centrocampo su entrambe le fasce. È tra i protagonisti della ottima annata dei calabresi in Serie B, i quali sono sempre in zona promozione da quando è cominciata la stagione.

Il contratto di Katseris col Catanzaro scade a giugno del 2025 e con pochissimo potrebbe essere facile persuadere la dirigenza giallorossa a lasciare andare il ragazzo, non negandogli la enorme opportunità che una chiamata del Napoli potrebbe rappresentare.