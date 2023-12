De Laurentiis lo usa per piazzare il colpo: Inter fregata

Aurelio De Laurentiis ha pronto un nuovo gioiello da portare a Napoli e lo sta soffiando proprio all’Inter in Serie A.

Il presidente del Napoli ha capito come alla squadra azzurra servano elementi di qualità per iniziare un nuovo ciclo. Il campionato italiano offre delle soluzioni importanti per il prossimo futuro.

La delusione per la stagione in corso spinge ora il Napoli a guardare con maggiore decisione ai colpi di mercato da effettuare nel 2024.

Aurelio De Laurentiis sa come la squadra è ancora incompleta, il Napoli ha bisogno di almeno un altro elemento centrale e di un esterno di qualità.

Il club campano sta facendo le sue valutazioni, il mercato in Serie A sta offrendo una soluzione importante. Il Napoli può soffiare un big all’Inter, la società campana potrebbe anticipare i nerazzurri a portare al ‘Maradona’ un elemento ormai pronto per il salto di qualità.

Napoli, un colpo super dalla Serie A

La società campana anticiperà l’Inter offrendo subito un prestito e definendo poi i dettagli quest’estate. Il colpo sarà importante per il Napoli, il club è determinato e potrebbe far già partire nei prossimi giorni questa operazione. Zanoli andrà al Genoa in prestito a gennaio, Gudmundsson al Napoli arriverà a giugno.

L’attaccante islandese sarebbe un grande colpo di mercato, il talento genoano sta vivendo un 2023 magico. Il gol contro la Juventus ne ha confermato le qualità ma è davvero uno dei più ambiti in Serie A, l’Inter da tempo lo segue ma il Napoli può giocarsi ora una carta importante.

Il prestito immediato di Zanoli sarebbe così una sorta di lasciapassare per il futuro, le prestazioni del difensore potrebbero anche invogliare il Genoa a un riscatto del cartellino, abbassando così anche il prezzo finale per Gudmundsson.

L’ipotesi è che il Napoli possa chiudere a 15 milioni di euro più il cartellino di Zanoli quest’estate, gli azzurri si garantirebbero un calciatore decisivo e che in questa stagione sta mostrando davvero dei colpi importanti. L’islandese è sbocciato definitivamente grazie al lavoro di Alberto Gilardino, il Genoa sa di non poterlo trattenere così a lungo.

Gudmundsson è arrivato in rossoblù nel gennaio del 2022 e ha mostrato numeri d’alta classe nella scorsa stagione in cadetteria. L’attaccante si sta ripetendo anche in Serie A e il club campano ora sembra in prima fila per l’acquisto. L’islandese sembra pronto per una piazza come Napoli, il colpo piacerebbe anche ai tifosi.