Il Napoli cede e rimpiazza subito: colpo Champions

Reduce dalla straordinaria cavalcata scudetto, il Napoli si è reso protagonista di una partenza travagliata e nemmeno Walter Mazzarri, subentrato a Rudi Garcia poco più di un mese fa, è finora riuscito a dare una scossa a una squadra irriconoscibile. L’ultimo tonfo, clamoroso, è arrivato martedì sera, quando Di Lorenzo e compagni sono stati eliminati agli ottavi di Coppa Italia dal Frosinone, vittorioso al Maradona per 4-0.

Proprio la sconfitta contro i ciociari ha spinto i vertici del club azzurro a mettersi al lavoro sul mercato per cercare di risollevare le sorti della stagione.

Via gli scontenti, dentro forze fresche vogliose di indossare la maglia partenopea: è questo l’imperativo che trapela da quel di Castel Volturno.

Tra i destinati a partire c’è innanzitutto Eljif Elmas, centrocampista macedone ceduto in Bundesliga, alla corte del Lipsia, per circa 25 milioni di euro.

Il 24enne di Skopje, complice l’assenza di Anguissa per un mese (Coppa d’Africa) e l’incertezza sul futuro di Zielinski, sarà sicuramente rimpiazzato. Da chi non è ancora dato sapersi. Quel che è certo è che in cima alla lista del ds Mauro Meluso c’è Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese nel mirino del Napoli già dalla scorsa estate.

Il tedesco è ritenuto perfetto per rilanciare il progetto azzurro, ma il club bianconero difficilmente lo lascerà partire durante la sessione invernale di mercato. Molto più plausibile pensare che il classe 2002 possa approdare all’ombra del Vesuvio nell’estate 2024.

Napoli, Elmas addio: Samardzic ed altri quattro nomi nel mirino azzurro

In attesa di Samardzic, allora, il Napoli ha iniziato a seguire con la massima attenzione diversi profili. Quattro, per la precisione, stando a quanto riferisce Orazio Accomando, giornalista di Dazn. Tutti sembrerebbero rientrare nei parametri del club campione d’Italia.

“Il Napoli sta valutando diversi profili per la sostituzione di Elmas, sempre più vicino al Lipsia. Piacciono Gronbaek del Bodø, Kjaergaard del Salisburgo, Wieffer del Feyenoord e Mijnans dell’AZ. Giovani e di talento, come Samardzic, che però difficilmente sarà ceduto a gennaio”, si legge sull’account X del noto esperto di mercato.

Vedremo se l’interesse si trasformerà effettivamente in una trattativa concreta.

