Mercato Napoli, dichiarazione d’amore dal bomber: “Voglio giocare da voi”

Sorpresa Napoli, arriva una clamorosa dichiarazione d’amore da parte del bomber: sogna di vestire la maglia azzurra

Nel momento più buio per il Napoli, arriva una clamorosa dichiarazione d’amore che in qualche modo può risollevare il morale dei tifosi.

Un bomber di razza, tra i grandi protagonisti del nostro calcio nelle ultime stagioni, ha confessato il suo più grande desiderio: vuole giocare in maglia azzurra nel prossimo futuro, vuole indossare a tutti i costi la casacca storica di una squadra che, sembra incredibile, porta ancora cucito sul petto lo scudetto dei campioni d’Italia.

Certo, in questo momento servirebbe altro al club partenopeo per riuscire a risollevarsi. Più che un grande bomber, considerando che, fino a prova contraria, Osimhen resterà sotto l’ombra del Vesuvio fino alla prossima estate, servirebbe un grande centrocampista e forse anche un grande difensore.

Gettando lo sguardo più in là nel tempo, però, è chiaro che da giugno in poi servirà individuare realmente un possibile erede del centravanti nigeriano, un bomber che possa non farlo rimpiangere e possa in qualche modo garantire lo stesso impatto sulle partite, gli stessi gol, la stessa cattiveria. E chissà che il prescelto non possa essere proprio lui, considerando la grande fame d’azzurro dimostrata, almeno a parole, in questi gironi.

Se fino a pochi giorni fa in molti avrebbero anche potuto pensare di scommettere su Simeone e Raspadori come possibili eredi di Osimhen, il tracollo con il Frosinone ha d’un tratto messo in dubbio tutta la fiducia che i due ragazzi erano riusciti a conquistare tra la scorsa stagione e la presente.

A prendere il posto di Osimhen potrebbe però essere comunque un altro centravanti già di proprietà del Napoli. Un ragazzo serio, volenteroso e affamato che ha segnato al Maradona e non ha nascosto la sua volontà di vestire l’azzurro il prima possibile: Walid Cheddira.

Cheddira vuole vestire l’azzurro: colpo Napoli sul calciomercato

L’ex Bari, grande protagonista della scorsa stagione in Serie B, prelevato dal Napoli in estate e girato in prestito al Frosinone, non sta disputando un’annata indimenticabile in Ciociaria. Fin qui ha collezionato 16 presenze in tutte le competizioni, 2 gol e un assist. Numeri inferiori rispetto alle aspettative, complice anche il sorpasso subito nel ruolo di titolare inamovibile per via dell’esplosione improvvisa di alcuni compagni di squadra.

Nonostante questo, nella serata trionfale del Maradona in Coppa Italia è riuscito a mettere la sua firma dal dischetto e a disputare una gara coraggiosa e ordinata, e al termine del match ha voluto candidarsi per una maglia nel Napoli magari già dalla prossima stagione. “Non ho fatto un gol dell’ex, sono di proprietà del Napoli e sogno di giocare in azzurro un giorno“, ha ribadito a gran voce il centravanti marocchino in mixed zone subito dopo il triplice fischio.

Resta da capire quali saranno le intenzioni di De Laurentiis e della dirigenza. Si dovesse davvero scommettere su di lui per sostituire il suo coetaneo Osimhen dalla prossima estate, il rischio di un passo indietro evidente per il club sarebbe dietro l’angolo. Ed è un rischio che, dopo la trafila clamorosa di errori commessi negli ultimi mesi, il presidente azzurro non può correre a cuor leggero.