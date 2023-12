Mercato Napoli, colpo dall’Argentina: il calciatore esce allo scoperto

Mercato Napoli, arriva il primo colpo che può far felice Walter Mazzarri e che rappresenta un innesto di assoluto valore per gli azzurri. Arriva dal Sud America, precisamente dall’Argentina, con il calciatore che è uscito allo scoperto dichiarando quelle che sono le sue intenzioni per il futuro. Andiamo a vedere le ultime.

Come annunciato dallo stesso Aurelio De Laurentiis, la prossima sessione di mercato ormai alle porte vedrà tanti cambiamenti per gli azzurri. Con Elmas ormai nuovo calciatore del Lipsia e Zielinski e Demme in uscita dal momento che, per motivi diversi, sono ai margini del progetto, è soprattutto il centrocampo ad essere interessato da questi cambiamenti. Arriverà, però, anche un colpo in difesa ed attenzione al reparto avanzato. Proprio in vista di gennaio arriva una notizia che sa tanto di colpo di scena e punto di svolta. Il calciatore, infatti, che tanto piace ai partenopei, è uscito allo scoperto circa le sue intenzioni per il suo futuro.

Mercato Napoli, colpo a sorpresa

I partenopei come è noto hanno degli identikit chiari in sede di mercato. Si cercano, infatti, sempre profili giovani, di grandi prospettiva, per farli crescere e valorizzarli. Sperando possano diventare dei campioni del domani. Va proprio in questa direzione il colpo in questione.

Da tempo, infatti, il Napoli si sta muovendo sulle tracce di Claudio Echeverri. Trequartista del River Plate, è un profilo di quelli che possono infiammare lo stadio Diego Armando Maradona. Il giocatore, in una intervista rilasciata ai media argentini, ha annunciato che non rinnoverà il suo contratto con i “Millonarios” in scadenza nel 2024 e dunque può andar via a prezzo di saldo.

Napoli su Echeverri: annuncio del calciatore sul suo futuro

Classe 2006, Claudio Echeverri è uno dei talenti più puri del calcio sudamericano ed in particolar modo di quello argentino. Il suo ruolo naturale è quello di trequartista e non a caso nella Nazionale albiceleste Under 17 indossa la maglia numero 10. Ha una grande media realizzativa ed uno spiccato senso del gol. Nonostante la giovane età, è tra i giocatori più contesi in assoluto. Oltre al Napoli, piace e molto anche all’Inter, al Barcellona ed al Manchester City. Il contratto in scadenza nel dicembre del 2024 lo rende ancor più interessante. Gli azzurri, chiaramente, proveranno a sfruttare la situazione per assicurarsene le prestazioni, tentando di bruciare la concorrenza.