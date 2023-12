Meret via, al Napoli un terzo portiere per fare il titolare

Alex Meret potrebbe veder concludere tra non molto la propria avventura a Napoli: ecco chi avrebbero scelto gli azzurri per sostituirlo

Dopo aver vinto lo scudetto con largo anticipo, il Napoli non è mai più riuscito a ritrovare se stesso. Dalla scorsa estate per gli azzurri c’è stato un esodo che si è rivelato decisivo, ma in negativo. Via Spalletti e Giuntoli, via anche Kim Min-jae, gli azzurri paradossalmente dopo un enorme successo si sono ritrovati a dover ricostruire invece di poter partire da una vittoria così importante. Ultima debacle in campo, lo 0-4 subito dal Frosinone in Coppa Italia.

L’ambiente inizia a spazientirsi e se a Rudi Garcia ad un certo punto non è stato dato più tempo, per adesso si attende ancora per poter dare una prima valutazione al lavoro di Mazzarri.

Intanto, tra i protagonisti che scendono in campo, qualcuno è già finito sul banco degli imputati e tra questi spesso c’è il nome del portiere titolare dei napoletani, Alex Meret.

Secondo alcuni, le critiche sono troppo ingiuste per il portiere friulano, mentre altri vorrebbero un cambio dopo ben sei anni.

Nonostante le tante critiche, il classe ’97 ha tenuto testa a un certo Ospina e l’anno passato, quello del terzo scudetto, è stato una delle colonne della squadra. Ad ogni modo il Napoli potrebbe pensare ad un avvicendamento a fine stagione, andando a cambiare forse totalmente il reparto degli estremi difensori.

Meret via da Napoli, l’erede è un terzo portiere

Pure Gollini e Contini potrebbero andare a ritagliarsi spazio altrove, ma soprattutto a giugno prossimo potrebbe cambiare il numero 1, secondo un’indiscrezione recentemente lanciata da todofichajes.com. Aurelio De Laurentiis potrebbe presto chiedere informazioni per il terzo portiere di una squadra di caratura mondiale: il Real Madrid. Per gli azzurri, infatti, si parla del possibile acquisto di Andriy Lunin.

Non bisogna dimenticare che il contratto di Meret scadrà tra soli sei mesi e che gli azzurri non hanno ancora annunciato alcun rinnovo per lui. Hanno però un’opzione per il prolungamento unilaterale del contratto.

Possibile comunque che Meluso stia già vagliando tutte le varie ipotesi per mettere a disposizione del prossimo tecnico un nuovo estremo difensore. Secondo le ultime notizie, tra le varie squadre alla ricerca di Lunin, in scadenza nel 2025, il Napoli sarebbe quella che si sarebbe mostrata maggiormente interessata.

I Blancos pagarono poco meno di 10 milioni per avere il portiere nel 2018 e a giugno chiederebbero una cifra inferiore.

In estate Florentino Perez si accontenterebbe di 6-7 milioni per cederlo. Intanto, complici gli infortuni dei due portieri principali del Madrid, l’ucraino ha per ora giocato 9 volte in stagione tra campionato e Champions League.