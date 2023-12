Napoli, che bomba: la notizia fa sognare di nuovo tutti

Il calciomercato del Napoli sta entrando nel vivo e questa notizia farà saltare i tifosi dal divano. È in arrivo un annuncio che farà sognare tutti i tifosi del club partenopeo

La stagione del Napoli non è iniziata nel modo giusto. I partenopei hanno già perso il treno che porta allo Scudetto, sono usciti dalla Coppa Italia subendo un clamoroso 0-4 in casa col Frosinone e sembrano avere difficoltà anche nella lotta al quarto posto. I tifosi partenopei avevano altre aspettative in estate, soprattutto dopo i trionfi della passata stagione. Era chiaro a tutti che sarebbe stato difficile difendere il titolo, ma nessuno si aspettava una stagione del genere.

Per questo motivo, la società sta cercando di capire se esistono i presupposti per rinforzare la rosa, soprattutto in vista della Supercoppa Italiana di gennaio, ormai diventato l’unico vero obiettivo alla portata degli azzurri.

In quel periodo, infatti, Walter Mazzarri dovrà fare a meno di Victor Osimhen e Frank Anguissa, impegnati in Coppa d’Africa, quindi sarà importante muoversi con attenzione ed evitare di arrivare all’evento in Arabia Saudita in emergenza. Intanto potrebbe arrivare un annuncio in grado di riaccendere l’entusiasmo dei tifosi.

Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della partita di Coppa Italia persa contro il Frosinone. Meluso si è soffermato anche sul rinnovo di Victor Osimhen ed ha spiegato che il Napoli sta lavorando sottotraccia per annunciarlo al più presto. Il ds azzurro ha precisato che sarà Aurelio De Laurentiis a dare la notizia nel momento opportuno.

Calciomercato, rinnovo Osimhen col Napoli: l’annuncio che i tifosi stanno aspettando

Meluso ha lasciato intendere che la trattativa sia conclusa e che manchi soltanto l’annuncio. L’ottimismo è evidente e questa notizia potrebbe riaccendere l’entusiasmo dei tifosi del Napoli, ormai rassegnati ad una stagione di transizione dopo il trionfo in Serie A dell’anno scorso.

L’annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime settimane, ma il Napoli deve muoversi in fretta se vuole continuare ad usufruire degli sconti forniti dal Decreto Crescita.

Il governo guidato da Giorgia Meloni ha deciso di stoppare questo provvedimento a partire dal 1° gennaio 2024, quindi Aurelio De Laurentiis dovrà convincere Victor Osimhen a firmare il prolungamento del contratto entro quella data, altrimenti dovrà rinunciare agli sconti sulle aliquote e sull’Irpef. L’annuncio non è ancora arrivato, ma dal club azzurro filtra grande ottimismo.