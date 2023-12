Napoli decisivo: allarme Juventus

Gli azzurri non sono solamente rivali dei bianconeri in campionato, ma anche in ottica calciomercato potrebbe scatenarsi un effetto domino

Un momento molto delicato. L’eliminazione clamorosa e fragorosa dalla Coppa Italia per mano del Frosinone che ha espugnato il Maradona addirittura per 4-0, ha riacceso l’allarme in casa Napoli e anche la contestazione dei tifosi. Il doppio successo con il Braga in Champions League e contro il Cagliari in campionato sembrava aver portato un po’ di sereno nell’ambiente, ma il pesante ko contro la squadra di Di Francesco ha di fatto cancellato tutto.

Per la squadra di Mazzarri ora c’è lo scontro Champions all’Olimpico contro la Roma che non conta solo per la classifica. In questa stagione i campioni d’Italia non hanno battuto nessuna big pareggiando con Milan e Bologna e perdendo contro Inter, Juventus, Fiorentina e Lazio. E’ quindi arrivato il momento di invertire questa tendenza e dare una spallata ad una diretta concorrente per il quarto posto.

Il tecnico livornese si affiderà ovviamente a Victor Osimhen, tornato al gol e assoluto protagonista della vittoria contro il Cagliari, mentre ai suoi lati, viste anche le prove incolori di Raspadori e Lindstrom, giocheranno come al solito Kvaratskhelia e Politano. Ma intanto la società sta facendo anche valutazioni riguardanti il mercato.

Difficilmente ci saranno colpi roboanti in entrata anche se non è detto che De Laurentiis decida di investire una parte dei proventi guadagnati dalla qualificazione agli ottavi di Champions League per rinforzare l’organico.

Inoltre è anche possibile che possa partire anche qualche elemento della rosa – al di là di Elmas, di fatto già ceduto al Lipsia per 25 milioni – e quindi il tesoretto potrebbe aumentare.

Calciomercato Napoli, Elmas ceduto al Lipsia e ‘gode’ anche la Juventus

L’operazione Elmas potrebbe però fare contenta anche la Juventus. I bianconeri, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero interessati a Jadon Sancho, in rotta con il Manchester United. L’esterno inglese, però, piace molto anche in Germania, specialmente al Borussia Dortmund che lo aveva venduto proprio ai Red Devils.

Ma i gialloneri non sono gli unici estimatori del classe 2000 sul quale ci sono anche Stoccarda e proprio il Lipsia. Per questo un eventuale arrivo di Elmas escluderebbe il club di proprietà della RedBull dalla corsa per il giocatore e la Juventus si troverebbe una concorrente in meno. Staremo a vedere cosa succederà.