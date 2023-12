Panchina Napoli, ADL stupisce ancora: scelta inedita

Il Napoli inizia già a riflettere per la panchina del prossimo anno, De Laurentiis potrebbe spiazzare tutti ancora una volta nella sua scelta

La cura Mazzarri, fin qui, per il Napoli non sta funzionando particolarmente. Nelle prime gare, al tecnico livornese era stata data l’attenuante di un calendario particolarmente difficile, che aveva offerto impegni proibitivi, come quelli con Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus. Ma anche una volta che il livello delle avversarie è calato, gli azzurri sono andati incontro a una nuova disfatta che ha lasciato tutto l’ambiente esterrefatto.

I successi con Braga e Cagliari avrebbero dovuto dare morale e fiducia, ponendo le basi per una risalita. Nessuno avrebbe potuto immaginare un capitombolo come quello avvenuto contro il Frosinone, in Coppa Italia. Una sconfitta di proporzioni storiche, uno 0-4 che entra di diritto tra i ko più pesanti della storia del Napoli tra le mura amiche. Successo pienamente meritato da parte dei ciociari e nuovi venti di crisi su una squadra partenopea che sembra non riuscire più a ritrovarsi.

Molte scelte sono state sbagliate da parte della dirigenza, dopo la vittoria dello scudetto. Ciò a cui si sta assistendo, è solo la logica conseguenza, anche se sarebbe stata dura pensare che l’anno dopo il trionfo per il Napoli avrebbe potuto essere così complicato. Dopo il fallimento con Garcia, a Mazzarri il compito di provare a risollevare una squadra che al di là delle fragilità fisiche, tecniche e tattiche nell’ultima pessima gara ha mostrato di essere debole anche a livello mentale.

Non sarà facile chiudere la stagione raggiungendo il traguardo minimo del quarto posto in campionato per preservare il piazzamento in Champions League. Comunque andrà, comunque, le possibilità di una conferma di Mazzarri sono davvero poche, quasi inesistenti.

Napoli, De Laurentiis stregato: ecco il prossimo allenatore

Il presidente De Laurentiis, questa volta, non potrà sbagliare la scelta del tecnico con cui iniziare un nuovo ciclo. Riflessioni già in corso e proprio davanti ai suoi occhi si è palesato un nome che potrebbe essere la risposta.

Quanto sta facendo Eusebio Di Francesco con il Frosinone è ragguardevole. Se ne sono accorti tutti grazie all’impresa al ‘Maradona’, ma già nelle precedenti settimane, in campionato, nonostante qualche sconfitta rocambolesca nel finale senza la quale la classifica avrebbe potuto essere addirittura migliore, ha dato buona prova di sé e sta tenendo la squadra lontana dalla lotta per non retrocedere. Una delle sorprese più gradite del torneo, che potrebbe dare all’ex allenatore della Roma la possibilità di rilanciarsi ad alto livello. De Laurentiis è stato stregato e ci pensa sempre più insistentemente.