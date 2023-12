Sbatte la porta, vuole andare via: addio Napoli

Ha rotto gli indugi, vuole andare via: addio Napoli. Ecco cosa sta succedendo in casa dei campioni d’Italia in carica

Due su due. Il Napoli viene sbattuto fuori dalla Coppa Italia, agli ottavi di finale, per la seconda volta consecutiva da una matricola terribile pagando dazio a un turnover eccessivo.

La passata stagione per mano della Cremone e in questa in corso a opera del Frosinone che si è confermato una delle più interessanti realtà di questa prima parte di campionato. Ma se la scorsa stagione fatale è stata la lotteria dei rigori, dopo che i tempi supplementari si erano conclusi sul 2-2, contro i frusinati non c’è la benché minima attenuante.

Un 4-0 che disegna il contorno di una debacle, di una Waterloo calcistica, di un’umiliazione, sottolineata dai sonori fischi del ‘Maradona’ che hanno accompagnato il ritorno degli azzurri negli spogliatoi, ma che è anche l’ennesima dimostrazione che nel calcio a certi livelli non puoi permetterti il lusso di regalare tanti titolari agli avversari anche se sei campione d’Italia e di fronte hai una neopromossa in Serie A.

Non sempre, infatti, la mossa della disperazione di gettare nella mischia i titolari sacrificati sull’altare del turnover riesce a raddrizzare un match nato storto, anzi: proprio dopo l’ingresso in campo di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia i ciociari hanno dilagato fissando lo score sul 4-0 finale.

Comunque, al di là del primo obiettivo stagionale che sfuma, il ko contro i frusinati rischia di non essere indolore ma di avere degli strascichi: un azzurro ha rotto gli indugi e se ne va sbattendo la porta.

Nella sfida contro il Frosinone Walter Mazzarri ha dato spazio alle seconde linee, a quegli azzurri che finora hanno visto il rettangolo verde con il binocolo.

Il tecnico livornese ha dato una maglia da titolare anche ad Alessandro Zanoli che fin qui ha racimolato appena 49 minuti, frutto di quattro spezzoni di gara, in campionato e altri 3 nel match di Champions League contro il Real Madrid.

Napoli, Zanoli vuole andare via a gennaio

Un minutaggio che chiaramente non può soddisfare l’esterno azzurro che in estate è stato a un passo dal Genoa, dove non avrebbe avuto difficoltà a conquistarsi la titolarità, e che l’ex Rudi Garcia ha costretto a rimanere all‘ombra del Vesuvio e di capitan Di Lorenzo che, autentico stakanovista, non tira mai il fiato (fin qui 22 match su 22 dal primo minuto e senza mai essere sostituito).

Di conseguenza, Zanoli, stanco di ammuffire in panchina, vuole lasciare il Napoli a gennaio. La dirigenza azzurra per non farsi trovare impreparata e ‘scoperta’ sull’out di destra ha già pronti i due possibili sostituti di Zanoli in caso di un suo addio. Il primo non è un nome nuovo, è quel Davide Faraoni bloccato in estate ma il cui arrivo non si è concretizzato proprio in quanto Garcia ha deciso di puntare sull’ex Sampdoria.

Il secondo nome è, invece, una vera sorpresa, una scommessa: Panos Katseris, giovane del Catanzaro che, dopo l’ottima scorsa stagione in Serie C, si sta confermando in Serie B. Da capire quale sarà la valutazione dei calabresi, tuttavia il Napoli è interessato al terzino destro greco.