Calciomercato Napoli, ADL pesca in Serie A: sostituirà Elmas

Il Napoli ha ceduto Eljif Elmas ai tedeschi del Lipsia per una cifra vicina ai 25 milioni di euro ed è alla ricerca di un sostituto. Ecco qual è il nome più caldo per gli azzurri

La cessione di Eljif Elmas al Lipsia ha sorpreso molti tifosi, i quali non si aspettavano partenze importanti durante la sessione di mercato invernale. Anzi, a dire il vero, i supporters azzurri pensavano che il Napoli fosse pronto a rinforzarsi per riscattare una prima parte di campionato piuttosto deludente. Gli azzurri sono fuori dalla lotta per lo scudetto e sono stati già eliminati in Coppa Italia, subendo un umiliante 0-4 allo stadio Maradona dal Frosinone.

È evidente che i piani di Aurelio De Laurentiis siano diversi, di sicuro arriverà un sostituto ed il nome più caldo non arriva dall’estero, ma gioca già in Serie A.

Il Napoli sta seguendo questo calciatore da molto tempo e la dirigenza partenopea crede che sia l’uomo ideale per sostituire Elmas a gennaio.

Nell’ultimo biennio, il macedone è stato un dodicesimo uomo straordinario, giocando in diversi ruoli, sia a centrocampo che in attacco, ma adesso ha deciso di cambiare aria. Il suo sostituto potrebbe essere Samuele Ricci del Torino.

Calciomercato Napoli: Ricci dal Torino per sostituire Elmas

Ricci è un centrocampista centrale, capace di dare il cambio a Lobotka e a Zielinski, quindi molto duttile dal punto di vista tattico. Sarebbe un ottimo acquisto, considerando che ha grande esperienza in Serie A nonostante sia ancora molto giovane (è del 2001). È alla sua terza stagione al Torino, club che lo ha acquistato dall’Empoli per una cifra molto vicina ai 10 milioni di euro. Ricci ha una buona visione di gioco ed ha il contratto in scadenza nel giugno del 2026.

Il Torino lo valuta almeno 30 milioni di euro, ma il Napoli potrebbe offrirgli i soldi che entreranno dalla cessione di Elmas. Il Lipsia pagherà 25 milioni – bonus incusi – per il centrocampista della Nazionale Macedone ed il Napoli avrebbe intenzione di girare l’intera cifra al Toro per prendere Ricci.

La trattativa non è ancora partita, è necessario aspettare che Elmas (da ieri in Germania per visite e firma) venga ufficializzato con il Lipsia, ma nei prossimi giorni potrebbero arrivare delle novità rilevanti. Su Ricci si cono anche altre società italiane, dalla Lazio al Milan, ma il Napoli ora ha i fondi necessari – Cairo permettendo – per piazzare il colpo.