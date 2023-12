Calciomercato Napoli, De Laurentiis ha il sì del calciatore: vuole venire subito

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha svelato con chiarezza gli obiettivi di mercato del Napoli: tra questi c’è un calciatore che ha subito detto “sì”

Scatenato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: in un’intervista al Corriere dello Sport ha svelato con grande chiarezza gli obiettivi di calciomercato della squadra azzurra. Evidentemente, il patron sente il bisogno di far capire ai tifosi che la società è consapevole della delusione relativa alle difficoltà di questa prima parte di stagione.

Nessuno si aspettava di vedere un Napoli così in difficoltà da campione d’Italia. Eppure, la squadra che ha dominato nello scorso campionato adesso fatica a rimanere in zona Champions, è uscita malamente dalla Coppa Italia al primo turno e non riesce a trovare continuità.

I tifosi, che sono decisamente preoccupati, da tempo invocazioni decisi interventi sul mercato, e finalmente il presidente sembra confermare in pieno questa esigenza. De Laurentiis ha parlato di tre obiettivi, vale a dire un difensore centrale, un terzino destro e uno o forse anche due centrocampisti.

Per quanto riguarda il terzino destro occorre un sostituto di Giovanni Di Lorenzo. In realtà c’è Alessandro Zanoli in rosa, ma il 23enne ancora non convince del tutto. Non è più da considerarsi “un giovane”, eppure ha bisogno di fare esperienza altrove.

Per questo sono già stati iniziati i contatti con il Genoa per un prestito, mentre il club azzurro avrebbe scelto un giocatore d’esperienza, sicuramente più pronto di Zanoli e pure con un particolare attaccamento alla maglia. Obiettivo è Pasquale Mazzocchi, napoletano doc che non ha mai giocato con la sua squadra del cuore.

Ha fatto tanta gavetta in Serie C e Serie B, ma nel massimo campionato si è affermato con la maglia granata. Sotto la gestione, in particolare, di Davide Nicola si è messo in evidenza come esterno destro a tutto campo con grandi doti offensive.

Per lui gol e assist a profusione all’inizio dello scorso campionato, poi l’infortunio che lo ha tenuto fermo quasi tre mesi. Intanto era arrivato un altro allenatore, Paulo Sousa, che ha impostato la difesa a quattro. Quando è rientrato, Mazzocchi è stato spostato nel ruolo di terzino destro, lo stesso che dovrebbe ricoprire nel Napoli. Tuttavia, anche a causa del lungo stop (si fece male al legamento collaterale del ginocchio) il napoletano non è più tornato lo stesso.

Napoli, scelto Mazzocchi come vice Di Lorenzo

Ha forse patito il cambio modulo, ma in ogni caso sembra aver perso brillantezza. Cambiare aria potrebbe essere la soluzione giusta: il Napoli lo prenderebbe nonostante i suoi 28 anni, con un contratto low cost e un ruolo di riserva, che può permettere a Mazzocchi di recuperare condizione e fiducia in attesa di avere le sue occasioni.

Il calciatore della Salernitana, ovviamente, non vede l’ora di vestire la maglia azzurra. Si parla di una cessione a titolo definitivo, per una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Serve il via libera della Salernitana, che ha da poco ritrovato il direttore generale Walter Sabatini, che avrà l’ultima parola sull’importante cessione: De Laurentiis attende fiducioso una risposta.