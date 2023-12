Napoli, arriva gratis: colpo a gennaio

Un momento davvero delicato per il Napoli. Ora urgono rinforzi decisivi a partire da gennaio, arriva gratis: ecco l’intreccio decisivo

Ancora una pesante sconfitta in Serie A per i campioni d’Italia in carica. Una prima parte di stagione completamente da dimenticare per il Napoli, che non riesce più ad incidere come nella passata stagione. Il lavoro di Luciano Spalletti è stato davvero incredibile vedendo i risultati attuali della compagine partenopea che è fuori dalla zona Champions League. Ora De Laurentiis vuole chiudere subito il primo colpo: arriva gratis, il club lo libererà subito.

La dirigenza partenopea sta sondando diversi profili interessanti già in ottica sessione invernale. Un motivo in più per sognare in grande vivendo da protagonisti la seconda parte di stagione dopo un avvio terribile. Tanti i profili sondati da Meluso per incrementare il tasso tecnico della compagine partenopea. Un colpo importante per dare un’alternativa in più allo stesso Walter Mazzarri, che dopo la sconfitta dell’Olimpico è stato costretto a chiamare un taxi dopo aver perso il pullman della squadra.

Napoli, arriva subito a zero: l’affare di De Laurentiis

Novità importanti a partire dall’inizio della sessione invernale di calciomercato. Un profilo a zero per rinforzare il reparto arretrato di Walter Mazzarri: ecco la strategia di De Laurentiis, lo libera subito il club. Un affare decisivo per continuare a sognare in grande con l’obiettivo di risalire velocemente in classifica.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, il Napoli nei prossimi giorni deciderà il futuro per il vice Di Lorenzo. Se non si troverà la quadra con la Salernitana per Mazzocchi, arriverà il laterale Faraoni. L’Hellas Verona infatti lo libererebbe gratis: pronto per lui subito un contratto importante per sposare subito la causa azzurra. In questo modo Zanoli volerà in prestito per mettersi in mostra dopo un minutaggio davvero limitato collezionato in questi mesi. Salernitana e Genoa ci stanno provando da tempo cercando di convincere il Napoli a lasciarlo partire in prestito.

Anche Di Lorenzo ha bisogno di tirare un po’ il fiato collezionando prestazioni non all’altezza delle sue potenzialità. Il capitano azzurro è stato uno dei più impiegati in Serie A anche sotto la gestione di Luciano Spalletti, ma servono energie fresche per tornare ad essere protagonisti in Italia e in Champions League. Faraoni è stato vicinissimo al Napoli già in passato, ma ora a gennaio si chiuderà il trasferimento decisivo.