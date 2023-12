Colpo di scena Inter: maxi offerta di De Laurentiis

La super offerta del presidente del Napoli potrebbe cambiare le carte in tavola per una trattativa di mercato

Impossibilitati a lottare per lo scudetto visto la distanza dall’Inter capolista, il Napoli deve pensare al quarto posto e ad una qualificazione alla prossima Champions League che non può essere fallita. Se da una parte squadra e tecnico sono impegnati sul campo, dall’altra la società deve affrontare una situazione di calciomercato piuttosto complessa.

Stiamo parlando di Zielinski, centrocampista del Napoli con il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno. Il classe 1994 veste la maglia azzurra da diversi anni ed è ormai diventato un punto fermo della rosa partenopea.

Mezzala offensiva con la possibilità di giocare anche da trequartista alle spalle del centravanti. Tra le sue caratteristiche principali troviamo una grande tecnica e la capacità di risultare pericoloso per la difesa avversaria grazie alle sue precise conclusioni.

Il futuro di Zielinski resta in bilico e, al momento, segnali di rinnovo non ne sono arrivati. A tal proposito è intervenuto Aurelio De Laurentiis con una mossa con cui il presidente dei partenopei ha provato a cambiare le carte in tavola.

Giocatore fondamentale all’interno del sistema di gioco del Napoli e, proprio per questo, De Laurentiis ha voluto formalizzare l’offerta di rinnovo da 4.5 milioni a stagione per i prossimi quattro anni più un bonus alla firma, come scritto da Calciomercato.it. Una proposta decisamente importante con il club che sperava di ricevere una risposta positiva.

Calciomercato Napoli, Zielinski dice no al rinnovo: Inter alla finestra

Zielinski al momento ha declinato l’offerta del Napoli e tra le motivazioni sembra esserci l’interesse dell’Inter: il centrocampista piace ai nerazzurri che osservano la situazione con particolare attenzione e sono pronti ad a chiudere il colpo a parametro zero. Il classe 1994 si inserirebbe perfettamente nel sistema di gioco di Inzaghi, quel 3-5-2 dove Zielinski andrebbe a ricoprire il ruolo di mezzala.

Il Napoli però non sembra essere intenzionato a mollare la presa con la dirigenza che, entro la fine del 2023, potrebbe incontrare nuovamente gli agenti del calciatore con la speranza di sbloccare la situazione. Qualora le cose non dovessero andare secondo le aspettative della società, Zielinski affronterebbe la seconda parte di stagione sapendo di lasciare il club a parametro zero. I prossimi giorni saranno determinanti per capire il futuro di uno dei giocatori più importanti – nel mirino pure della Juventus – della rosa del Napoli.