De Laurentiis pazzesco: scambio in Serie A con Demme

Sono diversi i colpi in entrata che De Laurentiis ha fatto sapere di avere concluso. Tra questi potrebbe esserci un elemento molto duttile

Aurelio De Laurentiis ha annunciato di avere sotto contratto tre elementi per il calciomercato del Napoli di gennaio. La società azzurra è consapevole della necessità di dovere fornire dei rinforzi a Walter Mazzarri, dopo le tante difficoltà in termini di tenuta sia fisica che mentale emerse in questa prima parte di stagione.

Per questo lo stesso De Laurentiis ha fatto sapere che ad inizio 2024 approderanno in rosa un difensore centrale, un esterno di destra ed un centrocampista centrale. Quest’ultimo avrà il compito di sostituire Zambo Anguissa, che sarà via con il Camerun per la Coppa d’Africa.

Stessa sorte toccherà a Victor Osimhen con la Nigeria, con Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori che avranno il compito di non far rimpiangere ai tifosi il numero 9 azzurro. Il centrale di difesa serve come il pane, visti i tanti gol subiti ed il vuoto lasciato dalla partenza di Kim in estate che non è stato sufficientemente colmato.

E per quanto riguarda il laterale annunciato da De Laurentiis, il presidente del Napoli non ha fatto nomi ma ci sono diversi indizi che lasciano intuire di chi si possa trattare. Per gli azzurri sarebbe un colpo davvero niente male, per essere il mercato di riparazione invernale.

De Laurentiis rinforza il Napoli, chi arriva a gennaio

Il nome più accreditato per la posizione di terzino destro è quello di Pasquale Mazzocchi della Salernitana. Napoletano classe 1995, Mazzocchi sa giocare sia come terzino che come esterno di centrocampo tanto a destra quanto a sinistra. Questo gli darebbe tante possibilità di poter giocare.

Andrebbe infatti a sostituire i vari Di Lorenzo, Mario Rui, Mathias Olivera. In più il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha detto a chiare lettere che ci sono giocatori che a Salerno non vogliono più starci. Magari Mazzocchi potrebbe rientrare in questo novero e la cosa faciliterebbe una sua cessione a breve al Napoli.

Sembra che De Laurentiis abbia proposto uno scambio alla pari con Diego Demme, rifiutata dal club di Salerno. L’affare potrebbe comunque andare in porto sia inserendo nella trattativa il centrocampista tedesco, che ormai da molto tempo in azzurro è un esubero, sia proponendo a Iervolino una offerta esclusivamente economica.

La cifra giusta per fare si che i granata cedano Mazzocchi ai campioni d’Italia dovrebbe aggirarsi sui cinque milioni, magari anche meno. E la eventuale buona riuscita di questo affare andrebbe ad accontentare tutte le parti in causa, oltre a portare in rosa un napoletano. Cosa rara di questi tempi.