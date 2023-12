Giuntoli spietato: pronto un nuovo sgarbo al Napoli

Cristiano Giuntoli, ora alla guida del calciomercato della Juventus, potrebbe essere protagonista di un nuovo sgarbo al Napoli: cosa sta succedendo

Gli intrecci di calciomercato riguardano spesso gli stessi obiettivi per alcune delle maggiori big del nostro campionato. È così anche per Juventus e Napoli, storiche rivali sul campo e anche fuori, per identità, tradizione ed essenzialmente anche per modo di vivere il tifo e il pallone.

Per questo, il trasferimento – con pressing annesso – di Cristiano Giuntoli dai partenopei ai bianconeri ha fatto parecchio rumore negli ultimi mesi, e di certo non ha lasciato indifferente Aurelio De Laurentiis, che poi ha dato il via libera al suo addio e al passaggio alla Vecchia Signora. Di fatto, da amici a nemici il passaggio è piuttosto breve e presto il duello, dopo il risultato del campo, potrebbe spostarsi anche sul calciomercato e per un colpo che da tempo intriga il calcio italiano.

Pierre Emile Hojbjerg intriga non poco i partenopei: è considerato quell’elemento di grande tecnica e capace di cucire il gioco che servirebbe non poco a Walter Mazzarri per alzare il livello di gioco della squadra. Anche in Champions League, in primis nel doppio confronto con il Barcellona, sarebbe a dir poco utile, ma non sono pochi gli ostacoli per i campani, in primis la forte concorrenza.

Hojbjerg scatena l’Italia: super sfida tra Napoli e Juventus

Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, gli azzurri sarebbero entrati prepotentemente nella corsa al calciatore e con una grossa novità che potrebbe far piacere ai campioni d’Italia in carica: rispetto a qualche settimana fa, il Tottenham è pronto ad aprire al prestito con obbligo di riscatto, fattore che potrebbe essere decisivo per l’arrivo del centrocampista in Italia.

Il grosso problema per il Napoli è che, a queste condizioni, anche la Juventus è pronta a tornare con forza sul ragazzo e, quindi, Giuntoli potrebbe entrare in rotta di collisione con il suo vecchio club. I bianconeri da tempo hanno stilato una lista di possibili obiettivi e il danese entra tra questi, insieme a Kalvin Phillips, ancora in pole position per arrivare a Torino.

Non bisogna dimenticare anche altri club che sono pronti a entrare nelle trattative per il ragazzo. Secondo l’emittente, sono molte le società interessate sia in Serie A, sia in Premier League e potrebbero beffare le due storiche rivali, proprio al rush finale.