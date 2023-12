Il Napoli lo prende: Inter beffata

Il Napoli potrebbe acquistare a breve, sul fronte calciomercato, un calciatore che è stato molto vicino all’Inter: ecco di chi si tratta

La cura Walter Mazzarri non sta funzionando come sperava il patron De Laurentiis. La squadra continua a non girare come dovrebbe e i risultati, inevitabilmente, ne risentono. La figuraccia in Coppa Italia contro il Frosinone impone delle riflessioni profonde anche e soprattutto in chiave calciomercato, dato che la sessione di gennaio è ormai alle porte.

E qualcosa si sta già muovendo. D’altronde, il Napoli ha bisogno di mettere in atto delle modifiche all’interno della rosa e il fronte cessioni – vedi Elmas – può aiutare a realizzare qualche colpo in entrata.

Il macedone andrà al Lipsia per circa 25 milioni di euro. Durante la scorsa estate il centrocampista macedone classe ’99 non ha rinnovato col club partenopeo, dunque la scadenza del suo contratto è prevista per il 30 giugno del 2025. De Laurentiis e i suoi legali hanno definito tutti i dettagli.

Ora il Napoli deve assicurarsi le prestazioni di un valido sostituto.

Al club campano piace parecchio l’opzione Lazar Samardzic, che ad agosto è stato letteralmente a un passo dall’Inter (aveva già svolto le visite mediche). Il talento di proprietà dell’Udinese stuzzica la fantasia di De Laurentiis, il quale vorrebbe provare ad accelerare considerando ciò che sta accadendo lato Elmas.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis punta Samardzic per sostituire Elmas: sfida alla Juventus

I friulani, neanche a dirlo, preferirebbero non vendere il classe 2002 in questa fase, anche perché la classifica per loro è tutt’altro che incoraggiante. Il rischio retrocessione è elevato, perciò sarebbe meglio non perdere ora un elemento del calibro di Samardzic.

Ma una proposta sostanziosa potrebbe ammorbidire la posizione della società bianconera. Ad ogni modo, per il centrocampista tedesco naturalizzato serbo si registra pure un concreto interesse da parte della Juventus, che ha bisogno di allungare la coperta nella mediana di Massimiliano Allegri.

L’introito derivante dall’addio di Elmas, comunque, permetterebbe al Napoli di superare la Juve’, con l’affare Samardzic che potrebbe rivelarsi un ottimo investimento sia per il presente che per il futuro. De Laurentiis fa sul serio, pronto ad affondare il colpo nelle prossime settimane sfruttando gli eccellenti rapporti con l’Udinese della famiglia Pozzo. Il club friulano vorrebbe tenerselo fino a giugno, del resto c’è da raggiungere la salvezza, ma una ricca proposta probabilmente gli farebbe cambiare idea.