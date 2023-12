Inter stanca di Simone Inzaghi, scelto il nuovo allenatore: nome stellare

L’Inter guarda già alla prossima stagione con i nerazzurri che potrebbero chiudere per un nuovo allenatore al posto di Simone Inzaghi.

Come accaduto al Napoli, anche l’Inter è caduta in Coppa Italia agli ottavi di finale della competizione, dovendo salutare già ora la coppa nazionale.

Un ko inaspettato quello della formazione di Simone Inzaghi che comanda il campionato di Serie A, lanciata verso la conquista della seconda stella della storia nerazzurra. G

iunto al suo terzo anno alla guida dell’Inter, l’ex allenatore della Lazio valuterà insieme alla società il da farsi per il futuro con il tecnico che potrebbe salutare in anticipo nonostante un contratto fino al giugno del 2025. Le proposte (soprattutto dall’estero) per l’allenatore non mancano con i nerazzurri che avrebbero già le idee ben chiare su chi prendere al suo posto.

Inter, la scelta per la panchina è fatta: un allenatore in pole

I nerazzurri sarebbero decisi a puntare su Thiago Motta per il futuro. Il classe 1982, con un passato da calciatore dell’Inter, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024 con il Bologna e non appare intenzionato a rinnovare considerate le molte proposte arrivate in queste ultime settimane.

Il lavoro fatto alla guida della squadra rossoblu è sotto gli occhi di tutti. Thiago Motta ha conquistato le attenzioni di tutte le big che stanno pensando a lui per le proprie panchine in ottica futura. I tentativi del Bologna di convincerlo a prolungare ed a restare ancora a lungo in Emilia non mancano ma il tecnico sa di avere la fila per la prossima stagione e vuole scegliere con attenzione il proprio futuro.

Un’eventuale chiamata dell’Inter potrebbe convincerlo conoscendo bene l’ambiente nerazzurro avendoci giocato in passato e raccogliendo grandi successi agli ordini di José Mourinho. Considerato uno dei migliori allenatori al momento, Thiago Motta è sul taccuino anche di Juventus, Milan, Roma e Napoli che sarebbero pronte a puntare su di lui per la prossima stagione.

Thiago Motta ha però sempre affermato di essere concentrato solamente sul presente, deciso a voler fare bene con il Bologna in questa stagione che può regalare grandi soddisfazioni alla società rossoblu. Non è da escludere che, in caso di qualificazione in Europa con i felsinei, possa decidere di vivere la sua prima avventura ‘europea’ con la squadra che sta facendo volare in queste settimane.