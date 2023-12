Napoli, è sfida alla Juventus sul mercato: non solo Samardzic

Il Napoli prova a riproporsi alla grande sul mercato: sfida lanciata alla Juventus per Samardzic e non soltanto

Tutte le difficoltà attuali del Napoli sono emerse in maniera impietosa nel recente flop in Coppa Italia contro il Frosinone. Una sconfitta senza attenuanti, dalle proporzioni clamorose, una vera e propria umiliazione che ha imposto ulteriori riflessioni in casa azzurra dopo un avvio di stagione già abbastanza tribolato. E la risposta, a questo punto, dovrà arrivare, e in maniera consistente, dal mercato.

La campagna estiva del club campione d’Italia aveva lasciato non poche perplessità tra tifosi e addetti ai lavori, per alcune lacune rimaste evidenti nella rosa. E che i ripetuti passi falsi hanno messo in luce più che mai. La cura Mazzarri fin qui si sta rivelando insufficiente, qualcosa di positivo rispetto al periodo di Garcia si è visto, ma non basta. E la situazione può complicarsi ulteriormente, tra giocatori scontenti e che potrebbero voler andare a giocare altrove e assenze che rischiano di creare una vera e propria emergenza.

Il reparto sotto i riflettori, più degli altri, è il centrocampo. Elmas ha detto addio per il Lipsia, potrebbe partire almeno un altro tra Demme e Gaetano visto il poco utilizzo e non bisogna dimenticare che la Coppa d’Africa terrà Anguissa via per circa un mese. Ecco perché ci si attende un Napoli davvero attivo sul mercato, con interventi che potrebbero avvenire anche in difesa (via Zanoli per un altro terzino, forse Mazzocchi, e Mazzarri ha chiesto un altro centrale dalla spiccata velocità).

Per la mediana, torna in auge Samardzic, che potrebbe arrivare per colmare il vuoto che lascerebbe la partenza di Elmas. Il giocatore dell’Udinese era stato seguito già in passato, ora il Napoli prova a fare sul serio e piazzare il sorpasso alla Juventus che in queste settimane è stata segnalata fortissima sul serbo. Ma non è l’unico profilo seguito molto da vicino.

Napoli all’assalto, sul mercato servono almeno due colpi: il possibile doppio scippo alla Juve

Per la situazione sopra descritta, come detto, serviranno come minimo due acquisti, e potrebbero anche non bastare. Come profilo di maggiore fisicità, nel mirino un altro calciatore seguito con attenzione dai rivali bianconeri.

Si tratta di Pierre-Emile Hojbjerg, danese del Tottenham. Che agli Spurs gioca quasi sempre da subentrato e potrebbe voler cambiare aria. Secondo ‘Calciomercato.com’, Meluso e Micheli lo stanno valutando con attenzione. La Juventus continua a monitorarlo ma non sembra più averlo tra le sue priorità e il Napoli potrebbe approfittarne. L’alternativa sarebbe Soumarè, in prestito al Siviglia dal Leicester.