Napoli, la priorità di De Laurentiis: colpo a centrocampo

Il Napoli vuole concludere nuovi affari suggestivi a gennaio. Dopo gli addi di Elmas e Zielinski, ecco il preferito del presidente De Laurentiis

Dopo il trionfo dello Scudetto il Napoli sta attraversando un momento complicato. Al momento gli azzurri si trovano fuori dalla zona Champions League collezionando una nuova sconfitta contro la Roma.

Saranno giorni frenetici in casa azzurra per tornare ad essere protagonisti in Serie A e in Champions League. La prima parte di stagione è stata deludente per gli azzurri collezionando tante sconfitte terribili. A gennaio urgono rinforzi importanti per puntellare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri: ecco il colpo a sorpresa con De Laurentiis in prima linea.

Napoli, può arrivare subito: il preferito di De Laurentiis

La società partenopea potrebbe chiudere così subito un colpo a centrocampo. Elmas ha già firmato con il Lipsia, mentre Zielinski è sempre più vicino all’addio con l’Inter sullo sfondo. Ora il presidente De Laurentiis entrerà a gamba tesa per mettere a segno un innesto di spessore dalla tanta esperienza a livello internazionale.

A gennaio il Napoli proverà a chiudere un colpo a centrocampo: il preferito di De Laurentiis resta il danese del Tottenham, Pierre-Emile Hojbjerg, ma il club inglese lo farebbe partire soltanto sulla base di un prestito più obbligo di riscatto a circa 30 milioni di euro. La trattativa resta complicata con altri nomi importanti nella lista del Napoli, come Fofana, attualmente giocatore dell’Al Nasr e vecchia conoscenza dell’Udinese e Soumaré, di proprietà del Leicester in prestito al Siviglia. Un mmento decisivo per pensare a nuovi affari da urlo in vista della seconda parte di stagione: ecco il colpo di scena da urlo in casa azzurra.