Serie A, altro passo falso ed esonero: ecco il campione del mondo

In Serie A la posizione degli allenatori è costantemente in bilico. In tal senso, dopo l’ennesimo passo falso della squadra, a pagare è il tecnico, che viene sollevato dal proprio incarico. C’è già la svolta per la sua successione, dal momento che sta per arrivare il campione del mondo. Le ultime a riguardo.

In Serie A arriva un nuovo esonero: tecnico in bilico

Stando a quanto raccontato dal quotidiano salernitano “La Città”, Filippo Inzaghi è in bilico ed al suo posto ci sono due allenatori in lizza. Si tratta di Paulo Sousa, che sarebbe sicuramente la soluzione economicamente migliore per i granata, e di Daniele De Rossi, che rappresenterebbe invece la soluzione per la quale propende il ds Sabatini.

Salernitana, per il dopo Inzaghi si pensa a De Rossi

De Rossi per il momento ha poca esperienza da allenatore alle sue spalle. Ci sarebbe sicuramente tanta curiosità di vederlo in panchina in Serie A. L’avventura alla SPAL non è andata come tutti si auspicavano. Si trattava, però, per amor del vero di una situazione davvero molto difficile da gestire e l’ex capitano della Roma ha dovuto alzare bandiera bianca. La Salernitana naviga in pessime acque e per De Rossi, tenendo conto che la squadra sarà migliorata a gennaio, potrebbe cogliere la palla al balzo.