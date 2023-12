Via Anguissa e blitz Napoli: 20 milioni, Juve anticipata

In casa Napoli si pensa già al calciomercato invernale e la società vuole rinforzarsi in un reparto specifico.

Il Napoli di Luciano Spalletti campione d’Italia è ormai un lontano ricordo. Passato solo qualche mese dallo storico terzo titolo della squadra partenopea, ma sembra ‘trascorsa una vita’. Il Napoli stenta nonostante il cambio tecnico e neanche Mazzarri è riuscito a riportare l’entusiasmo sia in campo che tra i tifosi.

Anzi lo 0-4 in Coppa Italia contro il Frosinone è una figuraccia pesantissima, i campioni d’Italia umiliati dalla neo promossa e ora anche la qualificazione Champions sembra più complicata.

Anche per questo il club è pronto a correre ai ripari e vuole accogliere le richieste del nuovo allenatore. Mazzarri è arrivato in corsa al posto di Garcia, ma è consapevole (e lo ha sottolineato più volte) che va fatto qualcosa sul mercato.

Il Napoli è pronto a scatenarsi sul mercato di gennaio dove potrebbero esserci due o tre rinforzi. Anche se – a dire il vero – il primo colpo potrebbe arrivare dal mercato in uscita.

Il passaggio del centrocampista Elmas dal Napoli al Lipsia è concluso: circa 25 milioni di euro e ulteriori fondi da reinvestire sul mercato. E il Napoli sa che serve almeno un sostituto del calciatore macedone.

Napoli, si lavora sul colpo a centrocampo

Elmas al passo d’addio, Anguissa in Coppa d’Africa e Gaetano che potrebbe essere spedito in prestito. Il Napoli lavora necessariamente a centrocampo dove potrebbero arrivare addirittura un paio di rinforzi e la società ha le idee chiare. Tra i vari nomi il club azzurro è sulle tracce del centrocampista scozzese del Bologna Ferguson, una delle rivelazioni di questa stagione.

Difficile che i felsinei – in piena lotta Champions – si liberino del calciatore, ma un’offerta di 20 milioni di euro più bonus potrebbe cambiare tutto. Il Napoli valuta, presto potrebbe esserci l’assalto al calciatore.

Su Ferguson c’è da tempo anche la Juve dell’ex Giuntoli, da sempre grande estimatore del calciatore. Al momento Lewis è un’idea per giugno per il club bianconero e il Napoli potrebbe anticipare i rivali. Il tesoretto di Elmas per arrivare a Ferguson, è questa l’idea della società campione d’Italia con De Laurentiis che potrebbe poi fare un altro colpo a centrocampo, in questo caso parliamo di un giocatore di quantità, un vice-Anguissa per sostituirlo durante la sua assenza. Gli azzurri vogliono reagire e sono pronti ad imbastire un grande mercato in quel di Gennaio.