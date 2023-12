Adl boom: Osimhen in Premier e ‘scippo’ a Giuntoli

Il Napoli potrebbe essere grande protagonista sul mercato con l’addio di Osimhen e l’arrivo di uno degli obiettivi di Giuntoli

L’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Frosinone e il ko di sabato con la Roma hanno ulteriormente complicato la già fin qui disastrosa stagione del Napoli. Che aveva ben altre aspettative e invece si è trovato costretto a cambiare guida tecnica nel tentativo di dare una scossa al proprio campionato. Senza riuscirci…

L’obiettivo massimo ora è la qualificazione alla prossima Champions League. Missione possibile specialmente se il Napoli dovesse intervenire nel prossimo calciomercato invernale per rinforzare la rosa a disposizione di Mazzarri.

Con un presidente come Aurelio De Laurentiis il colpo di teatro è dietro l’angolo e, proprio per questo, non si può escludere un grande investimento nella finestra di gennaio.

Il grande protagonista è Osimhen, giocatore fondamentale all’interno del sistema di gioco dei partenopei. Otto gol e tre assist tra tutte le competizioni per un centravanti forte fisicamente, abile nel gioco aereo, nell’attaccare la profondità e assolutamente letale nell’area di rigore avversaria.

Il suo contratto è stato appena rinnovato fino a giugno 2026. Un prolungamento meritato e che testimonia la centralità del giocatore all’interno del progetto Napoli.

Il futuro di Osimhen però non sembra essere poi così sicuro. Possibile la cessione a gennaio con il Chelsea pronto ad anticipare il maxi investimento in modo da anticipare la concorrenza. I blues non stanno vivendo una stagione entusiasmante e hanno bisogno di rinforzare la rosa per tornare ad essere grandi protagonisti in Premier League. Un profilo come Osimhen sarebbe perfetto per la rosa di Pochettino.

Napoli, Osimhen rischia l’addio a gennaio: individuato il sostituto

L’eventuale addio di Osimhen obbligherebbe la società partenopea a tornare sul mercato per regalare al tecnico un nuovo centravanti. Aurelio De Laurentiis potrebbe poi andare subito su Boniface, attaccante del Bayer Leverkusen. Il classe 2000 sta disputando una stagione di altissimo profilo con 16 gol (più 8 assist) realizzati tra tutte le competizioni.

Giocatore forte fisicamente e assolutamente decisivo in area di rigore. Le prestazioni di Boniface non stanno passando inosservate con il Napoli che potrebbe scipparlo a Giuntoli, ossia alla Juventus che ci pensa per il post Vlahovic. Dal punto di vista economico si parla di almeno 40 milioni di euro per convincere il Leverkusen anche se ci risulta complicato l’addio del centravanti nel corso della stagione considerando il primo posto in Bundesliga del Bayer.