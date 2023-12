Serie A: dalla Salernitana al Napoli, Demme la chiave

Il Napoli ha diverse cessioni in programma in questa sessione di calciomercato e Demme potrebbe essere la chiave per un colpo importante dalla Salernitana.

La rivoluzione in casa Napoli è pronta a partire. Mazzarri ha dato l’ok per diverse cessioni e il tutto dovrebbe concretizzarsi già nei primi giorni del mese di gennaio.

Per quanto riguarda la situazione Demme, il Napoli potrebbe decidere di dare il via libera al suo passaggio in prestito alla Salernitana in cambio di un calciatore diverso da Mazzocchi. Una opzione di calciomercato da non sottovalutare se si pensa la vera rivoluzione che Meluso è chiamato a mettere in campo in questa sessione invernale.

Calciomercato: Meluso lo prende dalla Salernitana, decisivo lo scambio

Sono molti i giocatori in uscita in casa Napoli e l’obiettivo è sempre quello di poter sfruttare le cessioni per rinforzare la rosa a disposizione di Mazzarri viste anche le poche risorse a disposizione. Uno dei giocatori destinato a diventare una pedina di scambio potrebbe essere direttamente Diego Demme. Il regista sta trovando davvero poco spazio con la maglia azzurra e per lui ci potrebbe essere una nuova esperienza nel nostro campionato per giocare con continuità e provare ad alzare il livello delle sue ambizioni.

Secondo quanto riferito da Il Mattino, la Salernitana non ha mollato la pista Demme in questo calciomercato e non possiamo escludere che il Napoli metta sul tavolo uno scambio con Lassana Coulibaly vista la necessità di rinforzare il centrocampo dopo la partenza di Elmas. E’ una opzione da considerare.

Naturalmente si tratta di una ipotesi che dovrà essere confermata nei prossimi giorni, ma resta una ipotesi concreta considerando che il centrocampista già in passato è stato accostato agli azzurri. Per il momento niente di serio, ma già nei prossimi giorni ci potrebbero essere delle novità molto importanti vito che non c’è voglia di allungare molto la situazione.

Mercato Napoli: idea Coulibaly a centrocampo

Coulibaly è una ipotesi di calciomercato per il Napoli considerando la possibilità di dare Demme alla Salernitana e mettere sul piatto uno scambio sicuramente molto interessante. Non ci resta a questo punto che aspettare i prossimi giorni per capire se tutto potrà trasformarsi in realtà oppure ci sarà un passo indietro.