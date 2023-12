Napoli, nome nuovo per la difesa: si chiude in Belgio

Il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: arriva un nuovo centrale difensivo, chiusura in Belgio

Il presidente De Laurentiis non intende stare a guardare pensando così a nuovi colpi da urlo soprattutto in difesa. Pochi giorni ancora ed inizierà la sessione invernale di calciomercato: tanti nomi sul taccuino di Meluso e scout, ecco il nuovo affare in difesa ed arriverà direttamente dal Belgio.

Novità importanti in casa azzurra dopo una prima parte di stagione completamente da dimenticare. Il Napoli cercherà di mettere a segno nuovi rinforzi decisivi per puntellare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri. Un momento decisivo per puntare nuovamente in alto tornando nella zona Champions League. Le ultime settimane sono state pesanti per la compagine partenopea con tante sconfitte terribili contro le big della Serie A e d’Europa, come il Real Madrid. Dopo l’infortunio di Natan, la dirigenza partenopea potrebbe chiudere così un nuovo colpo in difesa.

Napoli, chiusura immediata: arriva il colpo in difesa

A gennaio il presidente De Laurentiis dovrà intervenire subito per evitare altre sconfitte terribili. Mazzarri ha richiesto a gran voci diversi acquisti per tornare a trionfare in Serie A e in Champions League con la doppia sfida tutta da vivere contro il Barcellona agli ottavi di finale. Ecco l’ultimo profilo sondato che potrebbe subito arrivare in difesa.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, il Napoli ha intenzione di verificare la situazione del 18enne difensore del Club Brugge Jorne Spileers. Classe 2005, ha già collezionato tante presenze tra Jupiler Pro League e Conference. Un profilo da monitorare attentamente conquistando anche la prima chiamata di Domenico Tedesco per la Nazionale belga.

Nonostante la giovane età, possiede una freddezza fuori dal comune: il Ct italo-tedesco ha rivelato che è un difensore moderno che ama l’impostazione dalle retrovie. Ha un’ottima capacità di lettura ed è molto coordinato nonostante una grande struttura fisica: ecco il possibile colpo in casa azzurra. Il presidente De Laurentiis è proiettato subito a nuovi affari per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Mazzarri. La scelta di puntare su Rudi Garcia non si è rivelata azzeccata, ma ora il club partenopeo ha un mese per intervenire sul fronte calciomercato con numerosi rinforzi di livello internazionale. Una voglia immensa di tornare ad essere competitivo come nella passata stagione culminata con il trionfo dello Scudetto storico.