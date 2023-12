Calciomercato Napoli, blitz di Meluso: trattativa sbloccata, si chiude

Il Napoli è ad un passo dal mettere a segno il primo colpo importante del suo calciomercato invernale. Stando alle ultime notizie, il decisivo blitz del direttore sportivo Meluso avrebbe sbloccato una volta e per tutte la trattativa a favore dei campioni d’Italia, ai quali non resta altro che definire gli ultimi importanti dettagli per chiuderla una volta e per tutte.

Individuato l’obiettivo, il Napoli non ha perso tempo ed ha subito lavorato per raggiungerlo, non commettendo alcuni degli errori fatti estate, regalando così a Walter Mazzarri un rinforzo di qualità in vista di una delicata seconda parte di stagione, dove i campioni d’Italia hanno l’obbligo di rialzare la testa per difendere fino all’ultimo il tricolore meritatamente conquistato nello scorso campionato.

Calciomercato Napoli: trattativa sbloccata grazie al blitz di Meluso

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che si prospetta essere particolarmente movimentato a seguito delle dichiarazioni rilasciate settimane scorsa dal presidente Aurelio De Laurentiis. I campioni d’Italia in quel di gennaio non rimarranno a vedere le rivali rinforzarsi, e quanto registrato nelle ultime ore ne è la più completa conferma.

Stando alle ultime notizie, infatti, con un blitz natalizio, il direttore sportivo degli azzurri Mauro Meluso avrebbe messo la freccia per riuscire a chiudere a stretto giro un affare troppo importante per gli equilibri e le gerarchie all’interno dello spogliatoio del Napoli. Con questi giorni di festa i contatti fra le parti si sarebbero momentaneamente interrotti, ma nelle prossime ore riprenderanno con i campioni d’Italia decisi ad arrivare a dama per assicurare a Walter Mazzarri un giocatore non solo di qualità ma anche duttile, considerata la sua capacità di giocare in più ruoli.

Stando dunque a quanto riportato da Sportitalia, nei prossimi giorni il Napoli potrebbe affondare il colpo decisivo e definitivo per Pasquale Mazzocchi della Salernitana, permettendo così al terzino di granata di realizzare quel sogno che tutti i ragazzi napoletani esaudiscono ad inizio carriera.

Napoli: per Mazzocchi ballano 2 milioni di euro

Il Napoli si sente di avere in pugno Pasquale Mazzocchi, ed alla fine così è considerato anche l’accordo verbale col giocatore reperito da tempo, ma fra i campioni d’Italia e la Salernitana ballano ben 2 milioni di euro fra domanda ed offerta. Sì, perché mentre i partenopei mettono sul tavolo 2 milioni di euro per il terzino, i granata ne vogliono almeno 4, cifra che De Laurentiis riterrebbe essere però troppo alta.

Ed è proprio per questo motivo che nei prossimi giorni Meluso riallaccerà i contatti con Sabatini per provare ad abbassare le richieste economiche della Salernitana, con la volontà dello stesso Mazzocchi che potrebbe rappresentare essere una chiave di volta sulla quale poter fare perno.

Napoli: l’alternativa a Mazzocchi arriva dalla Serie A

Pasquale Mazzocchi ad oggi è il preferito assoluto del Napoli per la fascia destra, ma qualora qualcosa dovesse andare storto, i campioni d’Italia si valuterebbero in alternativa Davide Faraoni dell’Hellas Verona, che si porta però dietro qualche dubbio rispetto alla carta d’identità ed alla tenuta fisica.