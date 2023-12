Il Napoli corre ai ripari: subito il colpo argentino

Il mercato del Napoli punta a due nomi da altrettante big della Premier League per tornare ad essere più competitivi, uno è un estroso nazionale albiceleste

Per il Napoli il calciomercato di gennaio sarà insolitamente più movimentato che mai. In poche altre circostanze erano giunti dei colpi importanti durante la finestra di calciomercato invernale. Ma la sessione trasferimenti che si aprirà all’inizio del 2024 risulterà contraddistinta dall’urgenza di fare degli interventi.

Sarà infatti necessario per il Napoli puntellare alcune situazioni ad oggi deficitarie nell’organico azzurro. Qualche giorno fa Aurelio De Laurentiis aveva preannunciato di fatto tre acquisti da piazzare possibilmente prima dello svolgimento della Supercoppa Italiana. La quale avrà luogo dal 18 al 22 febbraio.

Il presidente del Napoli ha svelato di avere in pugno tre giocatori, rispettivamente per i ruoli di centrale di difesa, terzino destro e centrocampista. Tutte posizioni che necessitano di quantità e qualità. In mezzo al campo mancherà Zambo Anguissa a causa della Coppa d’Africa.

A destra c’è il solo Di Lorenzo, che ultimamente sta dando qualche segno di cedimento. Mentre Mazzarri non sembra fidarsi molto del 23enne Zanoli per rimpiazzare il capitano all’occorrenza. Ed in mezzo alla difesa Nathan e Juan Jesus non sembrano offrire le necessarie garanzie se impiegati con continuità.

Se per dare fiato a Di Lorenzo sembra alquanto possibile l’ingaggio di Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana, come difensore centrale e come centrocampista sono spuntati fuori due nomi dall’estero. Tutti e due questi elementi giocano in Inghilterra ma accetterebbero subito il trasferimento al Napoli.

In azzurro infatti entrambi potrebbero avere la possibilità di risultare più importanti rispetto a quanto sta accadendo nelle rispettive squadre di appartenenza. Uno di loro poi già conosce la Serie A avendo giocato in Italia fino allo scorso mese di gennaio.

Gli obiettivi sono Jakub Kiwior dell’Arsenal e Giovani Lo Celso del Tottenham. Il primo è un difensore centrale ma anche terzino sinistro, nazionale polacco di 23 anni, che i Gunners avevano portato in Premier League nel passato inverno versando ben 25 milioni di euro allo Spezia. Quest’anno però per Kiwior c’è tanta panchina.

Napoli, svelati gli obiettivi di gennaio: Kiwior e Lo Celso

Tutti e due potrebbero approdare in azzurro con la formula del prestito con l’obbligo o addirittura il solo diritto di riscatto. Kiwior potrebbe costare sui 15 milioni e Lo Celso sui 25-30.

Per entrambi ci sarebbe anche la prospettiva di potere giocare gli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona, con Kiwior che ambisce ad essere titolare e con Lo Celso che la massima competizione continentale per club ad oggi non ha modo di giocarla, non essendoci il Tottenham. Ma dicendo si al Napoli potrebbe essere protagonista in azzurro.