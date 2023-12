Il Napoli torna al passato: ecco il nuovo difensore

Il Napoli è pronto a centrare un colpo importante per il futuro del club. Torna di moda un nome che potrebbe cambiare le gerarchie nella difesa di Mazzarri

Il calciomercato di gennaio potrebbe riservare diverse sorprese per i club italiani, nonostante la sessione di riparazione non sembrava portare grossi colpi all’orizzonte, anche perché il budget a disposizione non è affatto elevato.

Il Napoli potrebbe essere una delle squadre più attive in entrate, ma anche in uscita, concretizzando una vera e propria rivoluzione già nelle prossime settimane. Di fatto, le manovre potrebbero essere importanti in ogni reparto e anche in difesa almeno un nuovo innesto potrebbe essere portato a termine. Dopo l’addio di Kim Min-Jae in estate a suon di milioni, Natan ha deluso le aspettative e con l’addio di Ostigard, almeno un colpo potrebbe arrivare tra i campioni d’Italia in carica.

Un nome a sorpresa potrebbe tornare in pole position per le esigenze dei partenopei, dopo i tanti rumors che l’hanno riguardato la scorsa estate. Stiamo parlando di Konstantinos Mavropanos, un centrale dalle prospettive rosee e dalla fisicità straripante che per caratteristiche potrebbe fare molto bene nel campionato italiano – infatti era stato accostato anche a Inter e Milan. Il Napoli potrebbe presto superare la concorrenza e permettergli di arrivare in Serie A.

Mavropanos torna nel mirino del Napoli: potrebbe essere lui il colpo in difesa

Il classe 1997 è alla ricerca di continuità in un club importante in Europa e, al momento, non ne sta trovando. La scorsa estate il West Ham ha deciso di puntarci per 20 milioni di euro, ma finora il suo arrivo non ha affatto rispettato le attese.

Il greco ha totalizzato solo cinque partite in Premier League e si è trattato soprattutto di spezzoni di gara, precisamente del 19% di presenze da titolare. Sono veramente poche per un talento che era finito nella lista di molti club di primo piano solo pochi mesi fa, tra cui anche il Napoli, ora pronto a tornare in corsa. Prima dell’arrivo di Natan, la dirigenza l’aveva puntato con grande convinzione, ma senza riuscire a strappare la sua firma.

Ora i giochi sono nuovamente aperti e le condizioni decisamente più vantaggiose rispetto a qualche tempo fa. Se il West Ham dovesse aprire al prestito, allora il difensore potrebbe arrivare alla corte di Mazzarri in non molto tempo.