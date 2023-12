La Juventus vara la linea verde a ritmo di tango: colpaccio alla Soulé

Il club bianconero si affaccia con interesse sul mercato argentino: il gioiello sudamericano fa gola proprio a tutti

C’è una Juventus ‘reale’, quella del presente, quella che sta viaggiando sul campo praticamente a ritmo scudetto, che con la solita resilienza tipica della propria storia e del proprio blasone, sta tentando di mantenere il passo indiavolato dell’Inter in campionato.



E poi c’è una Juventus ‘potenziale’, quella del futuro, che potrebbe essere trascinata da tutta quella serie di talenti che stanno facendo faville in prestito. Parliamo di Enzo Barrenechea, Kaio Jorge, e soprattutto di Matias Soulé, una delle armi più affilate a disposizione di Eusebio Di Francesco, il cui undici ha tenuto degnamente testa alla formazione di Allegri nel lunch match della 17esima giornata allo ‘Stirpe’.

Restando nell’àmbito del discorso su una linea verde che potrebbe costituire la Juve dell’immediato futuro, il Football Director Cristiano Giuntoli non sta perdendo tempo. Sono ormai settimane, forse mesi, che gli scout bianconeri si sono messi sulle tracce del nuovo fenomeno del calcio argentino.

Parliamo del 17enne talento del River Plate che, senza scomodare impegnativi paragoni con Sua Maestà Leo Messi, per caratteristiche fisiche, piede preferito e collocazione in campo ricorda la prima versione della Pulga. Uno sul quale tutti i top club europei starebbero già mettendo gli occhi.

Juve all’assalto del gioiello del River Plate: c’è l’annuncio

Come riportato dal quotidiano Tuttosport, ci sarebbero degli aggiornamenti sul fronte Claudio Echeverri, il talento del River Plate il cui contratto col club de Los Millionarios scade il 31 dicembre del 2024.

Dopo aver vinto, con la maglia della squadra che ne ha coltivato il talento fin da quando Echeverry era bambino, il Champions Trophy battendo il Rosario Central 2-0, il calciatore ha rilasciato delle dichiarazioni che sembrano quasi un invito a bussare alle porte della dirigenza del River con un’offerta irrrinunciabile.

“Sono preparato e ho tanta voglia di vincere. Il mio agente ha parlato con il presidente. Si è discusso di tante cose. Si è detto che non rispondeva alle chiamate, ma erano sempre in contatto. Non rinnoverò col River, ma resterò ancora sei mesi o un altro anno, poi si vedrà”, le parole-bomba del nuovo gioiello del calcio albiceleste.

Ovviamente le dichiarazioni sono state accolte con entusiasmo da tutti quei dirigenti che stanno provando da mesi a tessere la loro tela per convincere il fantasista a sposare la loro causa. In particolare si è già mosso con decisione il Barcellona, che però deve sempre fare i conti coi rigidi paletti del Fair Play Finanziario.

La Juve ha dalla sua la riconosciuta abilità di Giuntoli nel portare a termini affari complicati muovendosi (relativamente) nell’ombra. I tifosi bianconeri sognano già il grande colpo argentino.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI