Muriel, addio Atalanta e derby in Serie A: colpo di scena a gennaio

Un elemento di estro e dalla tecnica sopraffina come Luis Muriel potrebbe servire a tanti, e non a caso ci sarebbero due big pronte a comprarlo già adesso

Luis Muriel, dopo una stagione molto difficile nella quale aveva segnato solamente in tre occasioni sta riuscendo a riemergere adesso. Il 32enne colombiano è infatti salito alla ribalta con le sue recenti, ottime prestazioni.

A poche settimane da Natale, Gian Piero Gasperini ha riscoperto l’estroso puntero sudamericano che lo ha ripagato con un fantastico gol di tacco decisivo segnato al Milan, poi con la prodezza balistica contro la Salernitana e con altre reti in Europa League.

Ed ora è interessante analizzare quella che è la situazione di Luis Muriel in ottica calciomercato. Il suo contratto è in scadenza a giugno del 2024. Di rinnovo non se ne è mai sentito parlare nel corso dell’ultimo anno e questo vuol dire che per una scelta precisa da parte dell’Atalanta il giocatore andrà via da svincolato.

L’età di Muriel deve essere risultata decisiva in tal senso, assieme ad una forma fisica che per ora sta reggendo ma che potrebbe comportare degli interrogativi dato che non stiamo parlando più di un ragazzino.

Ad ogni modo l’ex attaccante di Udinese, Lecce, Sampdoria e Fiorentina, e che gioca con l’Atalanta sin dall’estate del 2019, è un elemento di quelli capaci di far vincere le partite con una sola giocata.

La prodezza contro il Milan è il perfetto esempio di ciò. Entrato in campo da soli otto minuti, Muriel ha piazzato quella giocata vincente da favola. E non è la prima volta che lui ha fatto vedere cose magnifiche. Dando per scontato l’addio all’Atalanta a parametro zero, dove potrebbe giocare il colombiano poi?

Muriel, addio Atalanta possibile entro breve

Per alcuni il calciatore potrebbe fare al caso del Napoli. I sudamericani non hanno alcun problema ad adattarsi alla città – che di certo non è come Bergamo e comporta delle differenze sostanziali con quest’ultima – ma ci sarebbero anche altre big sul Cafetero.

In particolare si vocifera di un duello tra Milan ed Inter per avere un ‘emititolare’ che potrebbe dare peso importante ai rispettivi attacchi. E Muriel può servire soprattutto ai nerazzurri, che alle spalle di Lautaro Martinez e di Marcus Thuram hanno Marko Arnautovic ed Alexis Sanchez che non offrono lo stesso rendimento.

In 26 presenze in totale l’austriaco ed il cileno hanno siglato appena tre reti, tutte in Champions League e contro le ben modeste Benfica e Red Bull Salisburgo. L’Atalanta potrebbe cercare di proporre un rinnovo in extremis a Muriel, con un prolungamento anche solo di un anno, per poi provare a cederlo l’estate prossima.

Se però così non fosse o se una eventuale negoziazione tra il club orobico ed il suo attaccante dovesse fallire, sarebbe probabile assistere ad una cessione già entro il prossimo 31 gennaio. E secondo i bookmakers ci sarebbe il Milan favorito sui cugini nerazzurri ed anche su alcuni club arabi.

Nonostante i bisogni dell’Inter per il proprio reparto offensivo, anche i rossoneri sarebbero alla ricerca di una punta di peso per sostituire Giroud alla bisogna. E l’approdo del colombiano al Diavolo viene dato tutt’altro che improbabile…