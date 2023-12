Napoli, colpo per il centrocampo: torna in Serie A

In casa del Napoli di Walter Mazzarri, dopo il ko subito sabato scorso contro la Roma di Mourinho, bisogna registrare delle novità in sede di calciomercato

Dopo il capitombolo in Coppa Italia contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco, il Napoli ha perso anche in campionato. Gli azzurri, infatti, hanno perso sabato sera per 2-0 lo scontro diretto per la Champions League contro la Roma guidata da José Mourinho. Con questo ko, di fatto, gli azzurri sono scivolati al settimo posto in classifica.

Il Napoli, di fatto, deve assolutamente riprendersi, altrimenti la situazione in campionato diventa veramente deficitaria. Il team partenopeo, infatti, hanno adesso ben 4 punti di svantaggio dal quarto posto, occupato ancora dal sorprendente Bologna di Thiago Motta. Ma gli azzurri non devono prestare attenzione solo al team emiliano.

La squadra di Walter Mazzarri è stata superata anche dalla Fiorentina e, per l’appunto, dalla Roma di Mourinho. Il Napoli è ora atteso dalla sfida di venerdì prossimo allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Monza di Raffaele Palladino, dove c’è l’assoluto obbligo di ottenere. Tuttavia, in attesa della sfida contro i brianzoli, in casa azzurra bisogna registrare delle importanti novità in sede di mercato.

Secondo varie indiscrezioni il Napoli starebbe seguendo Ampadu del Leeds. L’ex giocatore di Venezia e Sassuolo, vista la sua duttilità nel giocare in più ruoli, potrebbe essere preso il ‘dodicesimo’ uomo azzurro di questi anni, ovvero Elijf Elmas. Il macedone è stato ceduto al Lipsia per circa 25 milioni di euro.

Calciomercato, il Napoli mette gli occhi su Ampadu del Leeds: i dettagli

Con la cifra incassata per Elmas, il Napoli potrebbe piombare proprio su Ampadu del Leeds. Aurelio De Laurentiis, almeno per il momento, avrebbe offerto 10 milioni di euro per il giocatore gallese, ma la richiesta attuale del club inglese è di circa 15 milioni.

Un possibile accordo, quindi, potrebbe arrivare se il club partenopeo dovesse fare un ulteriore passo in più verso le richieste iniziali del Leeds.

Ma il Napoli, oltre al sostituto di Elmas, deve prendere anche un altro giocatore a centrocampo. Walter Mazzarri a gennaio perderà Anguissa per ‘colpa’ della Coppa D’Africa. Pure Osimhen, ovviamente, partirà per giocare la massima competizione africana per le nazionali con la sua Nigeria, ma in questo caso il tecnico toscano potrà constare sia su Giacomo Raspadori che su Giovanni Simeone.