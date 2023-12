Non solo Elmas e Zielinski: Napoli, la cessione spiazza tutti

Il club azzurro prepara la rivoluzione sul calciomercato. Ecco chi è in procinto di lasciare l’ombra del Vesuvio oltre ai due centrocampisti

In casa Napolic’è bisogno di una scossa, questo è poco ma sicuro. Dopo l’esonero di Rudi Garcia, la squadra campione d’Italia sta continuando ad offrire un rendimento deludente anche con Walter Mazzarri, subentrato al francese circa un mese fa durante la sosta per le nazionali. Adesso ai vertici del club non resta che affidarsi al calciomercato per cercare di risollevare le sorti di una stagione che sta prendendo una brutta piega.

Il Napoli ha già a disposizione una buona dose di milioni da investire nella sessione invernale di trasferimenti, ma il tesoretto partenopeo è destinato ad aumentare in virtù della cessione di Elmas e del non rinnovo di Zielinski.

Entrambe le tematiche sono state ampiamente affrontate dal presidente Aurelio De Laurentiis in una recente intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport. Il macedone si trasferirà in Bundesliga, alla corte del Lipsia, perché vuole giocare di più: l’operazione frutterà alle casse partenopee circa 25 milioni di euro. Il polacco, invece, non ha trovato un accordo economico con il patron e sembrerebbe destinato a lasciare l’ombra del Vesuvio a parametro zero.

Quelle riguardanti il futuro di Elmas e Zielinski non sono tuttavia le uniche notizie relative al mercato azzurro in uscita. Nelle ultime ore, infatti, anche un po’ a sorpresa, ha iniziato a circolare con insistenza la voce che vorrebbe un altro giocatore in procinto di lasciare l’ombra del Vesuvio.

Ci riferiamo a Leo Ostigard, difensore centrale acquistato dal Napoli nell’estate 2022. Il norvegese, dopo aver trovato poco spazio nella squadra dello scudetto, sta pian piano risalendo le gerarchie offrendo un rendimento nel complesso positivo. Anche per questo, in molti sono rimasti sorpresi quando Sky Sport ha riferito di un imminente cessione.

Calciomercato Napoli, c’è un altro azzurro in partenza: Ostigard

Non è dato ancora sapersi quale sarebbe il club interessato allo scandinavo, ma l’emittente satellittare ha garantito che De Laurentiis cercherà subito un difensore centrale per sostituirlo.

D’altronde, lo stesso imprenditore romano, nel corso dell’intervista sopracitata, ha affermato che a gennaio verranno effettuate “almeno tre operazioni” in entrata. “Devo rinforzare la difesa con un centrale e con un terzino destro, per avere un rincalzo di Di Lorenzo. E poi prendere un centrocampista, forse due”, ha detto De Laurentiis. Staremo a vedere.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI