Napoli: deciso il primo colpo, arriva dal Bologna

Il Napoli è destinato in davvero poco tempo a diventare una delle squadre più attive sul calciomercato e un colpo di calciomercato potrebbe arrivare dal Bologna.

E’ un Napoli molto attivo sul calciomercato. Mazzarri ha dato il via libera ad una vera e propria rivoluzione per consentire al club di alzare il livello e naturalmente raggiungere almeno il quarto posto in campionato.

Secondo quanto riferito da AreaNapoli.it, il Napoli potrebbe piazzare un colpo importante di calciomercato dal Bologna. Sono in corso le riflessioni del caso e bisognerà capire se i felsinei daranno il via libera a questa operazione. Ma la strada sembra essere ormai segnata.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, ecco chi arriva

Il Napoli sta ragionando su come muoversi sia in entrata che in uscita. Naturalmente ad ogni partenza ci dovrà essere un giocatore in entrata e tutto può succedere considerando che nessuno è incedibile. Nelle ultime ore, per esempio, si è parlato di una possibile partenza di Politano, tentato dall’Arabia. Per il momento il calciatore non è convintissimo e questo rende difficile un trasferimento, ma l’idea può essere cambiata soprattutto con un rinnovo mancato e quindi i partenopei non hanno intenzione di lasciarsi trovare impreparati.

Il nome in cima alla lista è quello di Orsolini del Bologna. L’infortunio di Ndoye dovrebbe consentire al calciatore di trovare più spazio, ma il Napoli lo segue e valuta la possibilità di presentare una offerta in questo calciomercato. Difficile il no da parte del giocatore e della stessa squadra rossoblu e per questo motivo si tratta di una possibilità da seguire.

Il Napoli sogna di cambiare passo e per questo motivo l’obiettivo numero uno è Orsolini in caso di partenza di Politano. Può ancora succedere di tutto e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro.

