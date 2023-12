De Laurentiis, male male: l’ultim’ora di mercato è una mazzata

Brutte notizie in arrivo per De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha annunciato dei colpi di mercato, ma non sarà facile trovare i giocatori giusti per risollevare la squadra

Il campionato del Napoli sta prendendo una brutta piega. La sconfitta dell’Olimpico con la Roma, in uno scontro diretto con una diretta rivale per la lotta al quarto posto, ha fatto male agli azzurri, che adesso devono riprendersi se non vogliono restare fuori dalla prossima Champions League.

In attesa di capire cosa succederà con la Superlega, la prossima edizione della massima competizione europea presenterà diverse novità e sarebbe un peccato non vedere il Napoli tra le partecipanti, soprattutto se consideriamo che un anno fa è arrivato uno storico tricolore.

Per questo motivo, Aurelio De Laurentiis ha dichiarato pubblicamente di voler rinforzare la squadra, acquistando alcuni giocatori in diversi reparti, soprattutto in difesa e a centrocampo.

Fino a questo momento, l’unico movimento del club partenopeo è in uscita e riguarda Elmas, che si trasferirà all’apertura della sessione invernale al Lipsia per 25 milioni di euro. Un possibile sostituto del macedone potrebbe arrivare dalla Premier League, ma la trattativa sembra essere molto complicata.

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Sky Sport, la partenza di Elmas e l’indisponibilità di Frank Anguissa a gennaio, dovuta alla Coppa d’Africa, potrebbe spingere il Napoli a dare priorità al reparto della mediana.

Uno dei nomi più caldi è quello di Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista centrale danese del Tottenham, in forza al club londinese da quattro stagioni. Hojbjerg ha totalizzato diverse presenze quest’anno, ma pochissime dal primo minuto.

Mercato Napoli: De Laurentiis cambia obiettivo a centrocampo?

In vista dell’Europeo, Hojbjerg potrebbe decidere di cambiare aria. Si parla però di una valutazione molto alta da parte del Tottenham, che si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro, anche se il Napoli spinge per il prestito con l’obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League. Se le cifre dovessero essere queste e la squadra inglese non facesse uno sconto al Napoli, sarà difficile vedere il centrocampista danese con la maglia azzurra a gennaio.

Ci sono un paio di alternative ad Hojbjerg. La prima è Fofana, mediano dell’Al-Nassr dalla scorsa estate con un passato importante all’Udinese e al Lens.

L’altra alternativa sarebbe Soumaré, centrocampista centrale di proprietà del Leicester, ma quest’anno in prestito al Siviglia.

De Laurentiis valuta diverse piste, ma il tempo stringe e Mazzarri vuole i nuovi acquisti già all’inizio di gennaio.