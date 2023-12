Due acquisti per eliminare il Barcellona: Napoli show

Il Napoli si prepara alla doppia sfida contro il Barcellona valida per gli ottavi di finale della Champions League: due acquisti a gennaio per provare ad eliminare i catalani

La sconfitta in campionato in casa della Roma non ha fatto altro che convincere ulteriormente i tifosi del Napoli della necessità di intervenire il prima possibile sul calciomercato per rinforzare una squadra che sembra aver fatto troppi passi indietro rispetto a quella che ha dominato la Serie A nell’ultima stagione. La dirigenza dovrà intervenire abbondantemente per provare a raddrizzare un’annata che è partita male e sta proseguendo sempre peggio.

Eliminati dalla Coppa Italia e ormai a distanza siderale dal primo posto in campionato, gli azzurri dovranno provare almeno a passare gli ottavi di finale di Champions League, per ottenere i punti necessari a guadagnarsi la partecipazione al nuovo Mondiale per Club previsto per l’estate del 2025.

Il sorteggio però non sembra essere stato clemente: dall’urna di Nyon è infatti uscito il Barcellona, squadra decisamente ostica per quanto in fase calante.

In vista del doppio impegno nella massima competizione europea e del prosieguo della stagione, con una Supercoppa Italiana ancora da affrontare, Aurelio De Laurentiis sa di dover effettuare una serie di interventi durante il mercato invernale per rinforzare la squadra e ridare speranza a dei tifosi ormai disillusi.

Nell’ultima intervista, il patron ha affermato che saranno acquistati almeno un terzino, un centrale difensivo ed un centrocampista.

Se per il primo caso la scelta sarebbe tra Pasquale Mazzocchi della Salernitana e Davide Faraoni dell’Hellas Verona, anche se chiunque venga sa già che ricoprirà il ruolo di vice del capitano Giovanni Di Lorenzo, la copertura sugli altri ruoli è molto più urgente.

Dopo la partenza di Kim Min-Jae, il Napoli ha dimostrato di aver perso quella solidità difensiva garantita dal coreano e, nonostante alcune buone prestazioni, il giovane Natan (ora out due mesi per una lussazione alla spalla) non sembra essere in grado di sostituirlo.

Napoli, massiccio intervento sul mercato: due acquisti per affrontare il Barcellona

Il nome principale sarebbe quello di Jakub Kiwior, difensore centrale in forza all’Arsenal che conosce molto bene la Serie A, essendosi messo in mostra per due stagioni e mezzo con la maglia dello Spezia prima di accasarsi a Londra, dove però fatica a trovare spazio.

Forte fisicamente ma dotato anche di una tecnica più che discreta e di un piede sinistro educato, il classe 2000 è in grado di giocare anche da terzino, ruolo nel quale potrebbe coprire eventuali assenze nel corso della stagione.

Per il centrocampo, invece, vista la partenza di Eljif Elmas e l’assenza causa Coppa d’Africa di Zambo Anguissa, potrebbe tornare di moda il nome di Giovani Lo Celso.

Già cercato nel corso del mercato estivo, l’argentino potrebbe cercare un’uscita dal Tottenham, visti i pochi minuti giocati sotto la direzione del nuovo allenatore Ange Postecoglou.

Gli Spurs lo valuterebbero circa 30 milioni di euro, ma i partenopei potrebbero offrire un prestito con diritto di riscatto, un po’ come fatto per Tanguy Ndombélé nella scorsa stagione.