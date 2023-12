Inter e Juventus lo abbandonano: il colpo lo mette a segno il Napoli

Si preannuncia un calciomercato di gennaio tutto sommato povero senza grandi colpi. Il Napoli è al lavoro per strappare un big ad Inter e Juventus

Gennaio con il freno a mano tirato, mentre si preannuncia un’estate ricca di colpi di scena. Le prossime due sessioni di mercato dovrebbero dipanarsi secondo queste linee guida. Del resto tutte le big del nostro campionato, al netto della necessità di puntellare i rispettivi organici, non dispongono delle risorse economiche necessarie ad acquisire rinforzi importanti già durante l’inverno.

Una condizione che accomuna club come Inter, Juventus e lo stesso Napoli. Anche gli azzurri, così come le altre grandi di Serie A, hanno rimandato eventuali acquisti di alto profilo alla prossima estate. Uno dei quali potrebbe essere un giovane talento che milita nel nostro campionato.

In realtà il presidente De Laurentiis è sul punto di approfittare di una decisione che proprio la Juventus e l’Inter avrebbero preso in tempi e con modalità diverse.

L’estate scorsa i nerazzurri erano a un passo dall’acquisto di Lazar Samardzic, ventunenne trequartista serbo dell’Udinese messosi in grande evidenza nel corso dell’ultimo campionato. Beppe Marotta e Piero Ausilio avevano trovato l’intesa sia con il club friulano che con il giocatore, ma tra lo stupore generale l’affare è saltato in extremis.

Qualche settimana fa si è invece fatta sotto la Juventus con il Football director Cristiano Giuntoli che aveva strappato una promessa agli agenti di Samardzic per giugno prossimo.

Inter e Juve, addio a Samardzic? Il Napoli può approfittarne, ecco come

Anche i bianconeri però così come i loro più acerrimi rivali, hanno abbandonato la trattativa. Non si sa bene se per i costi, considerati eccessivi dalla nuova dirigenza, o per il mancato avallo all’operazione di Massimiliano Allegri. Sta di fatto che il trequartista serbo nato a Berlino ha rischiato seriamente di rimanere obtorto collo a Udine anche nella prossima stagione. Un rischio che non sembra correre più: il Napoli è infatti piombato su di lui con la chiara intenzione di definirne al più presto l’acquisto.

Il presidente De Laurentiis vuole rinforzare e rivoluzionare la rosa in vista della prossima stagione anche a costo di dare vita a una o più cessioni di primo piano. Le risorse cospicue che il patron del Napoli incasserebbe verrebbero a quel pinto reinvestite in toto per ricostruire la squadra. Un nuovo Napoli si staglia dunque all’orizzonte e Lazar Samardzic potrebbe esserne la prima pietra. I tifosi azzurri incrociano le dita.